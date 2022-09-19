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McDonald’s відновлює роботу перших трьох ресторанів у Києві: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
McDonald’s відновлює роботу перших трьох ресторанів у Києві: подробиці
Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві
фото з відкритих джерел

Уже завтра запрацюють три ресторани McDonald’s у Києві

У вівторок, 20 вересня, поновлять свою роботу перші три ресторани McDonald’s в Києві. Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні. Про це повідомила очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі.

Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

Першими запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва:

  • проспект Бажана, 3в (м. Харківська);
  • вул. Гришка, 7 (м. Позняки);
  • проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

Приблизно через тиждень, як зазначається у повідомленні, відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни.

«Спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів», – повідомили у компанії.

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

McDonald’s відновлює роботу перших трьох ресторанів у Києві: подробиці фото 1

Нагадаємо, що 12 вересня у компанії McDonald's заявляли, що в Україні зберігаються проблеми з логістикою та безпекою, а тому відкриття ресторанів найближчим часом не буде.

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Теги: McDonald’s Київ

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