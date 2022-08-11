McDonald’s відновлює роботу в Україні

Ресторани мережі зачинилися після вторгнення РФ в Україну

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s знову відкривається в Україні. Ресторани мережі не працювали з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу частини ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни. Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час. Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається», – написав Кулеба.

Як повідомив Кулеба, МЗС вело довгі переговори і переконували McDonald‘s відновити роботу в Україні. Тож він вдячний керівництву компанії за ухвалене рішення. І окремо подякував усім, хто долучився до цієї адвокації у США та в Україні.

«Адже справа далеко не лише у бігмаках, за якими так скучили мільйони українців. Повернення великої американської компанії – це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни. Це робочі місця та податки до українського бюджету, виживання нашої економіки в часи російської агресії. Це, зрештою, частина відновлення України», – повідомив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше в українському офісі McDonald's заявили, що інформація щодо планів про відкриття ресторанів у серпні не відповідає дійсності. У компанії справді є амбіції відновити роботу в окремих регіонах, проте конкретного рішення, планів та графіків відкриття немає.

Також стало відомо, що McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії й продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів.