McDonald’s відновлює роботу в Україні: дата і умови

McDonald's відновлює роботу в Україні. Ресторани мережі відкриються, імовірно, в серпні

Відома мережа ресторанів шукає бомбосховища біля своїх закладів

Компанія McDonald’s планує відновити роботу своїх ресторанів в Україні. Про це у інтерв’ю «Forbes Україна» заявила СЕО компанії в нашій країні Юлія Бадрітдінова.

Бадрітдінова наголосила, що зараз компанія працює над «оновленням протоколів безпеки». Зокрема, займається пошуком бомбосховищ біля кожного свого закладу, оскільки ресторани не будуть працювати під час повітряних тривог.

Точної дати відновлення роботи українських McDonald`s топменеджерка не назвала, але видання з’ясувало у очільника одного із столичних закладів мережі, що відкриття планується у серпні.

Крім безпекових питань, компанія зараз займається роботою із психологічними проблемами українців, зокрема, з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР). «Дуже багато українців пережили реальні жахи. І ми розуміємо, що травмовані люди будуть як серед наших клієнтів, так і серед співробітників», – пояснила необхідність таких тренінгів СЕО McDonald’s в Україні.

Вона нагадала, що усі співробітники мережі в Україні увесь час після тимчасового закриття отримували повну зарплату та інші обумовлені контрактами блага. «У нас є поранені співробітники, які також отримували додаткову матеріальну допомогу», – підкреслила Юлія Бадрітдінова.

Нагадаємо, всесвітньо відома мережа ресторанів McDonald’s у лютому припинила роботу в Україні на тлі російської агресії.

Дмитро Кулеба розповів, що переговори про відновлення роботи цієї мережі вели українські дипломати.

Разом з тим, 16 травня компанія пішла з російського ринку. Активи McDonald's викупив бізнесмен Олександр Говор.