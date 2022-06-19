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    Бізнес

    McDonald’s може відновити роботу в Україні: названо терміни

    Мережа&nbsp;McDonald&rsquo;s тимчасово припинила роботу в Україні - McDonald’s може відновити роботу в Україні: названо терміни
    Мережа McDonald’s тимчасово припинила роботу в Україні
    фото з відкритих джерел

    МЗС України просить McDonald’s відновити роботу ресторанів

    Міністерство закордонних справ України веде перемовини з компанією McDonald’s про відновлення роботи мережі ресторанів в Україні. Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

    Із початком повномасштабного вторгнення компанія, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань. «Але в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення їх роботи, тому активно переконуємо їх повертатися», – сказав Кулеба.

    Він повідомив, що кілька тижнів тому дипломати встановили зв’язок з українським офісом, а потім і з штаб-квартирою McDonald’s у США.

    «Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДо є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається», – зазначив Кулеба.

    Водночас у соцмережі поширюється інформація, що нібито менеджери McDonald’s телефонують співробітникам із питанням, чи готові вони в серпні вийти на роботу.

    Нагадаємо, всесвітньо відома мережа ресторанів McDonald’s у лютому припинила роботу в Україні на тлі російської агресії.

    Теги: росія окупанти війна ресторан Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    McDonald’s може відновити роботу в Україні: названо терміни