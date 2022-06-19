McDonald’s може відновити роботу в Україні: названо терміни
МЗС України просить McDonald’s відновити роботу ресторанів
Міністерство закордонних справ України веде перемовини з компанією McDonald’s про відновлення роботи мережі ресторанів в Україні. Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.
Із початком повномасштабного вторгнення компанія, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань. «Але в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення їх роботи, тому активно переконуємо їх повертатися», – сказав Кулеба.
Він повідомив, що кілька тижнів тому дипломати встановили зв’язок з українським офісом, а потім і з штаб-квартирою McDonald’s у США.
«Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДо є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається», – зазначив Кулеба.
Водночас у соцмережі поширюється інформація, що нібито менеджери McDonald’s телефонують співробітникам із питанням, чи готові вони в серпні вийти на роботу.
Нагадаємо, всесвітньо відома мережа ресторанів McDonald’s у лютому припинила роботу в Україні на тлі російської агресії.