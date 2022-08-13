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Над «російським McDonald's» постібалися власники ритуального бюро

Володимир Миленко
glavcom.ua
Над «російським McDonald's» постібалися власники ритуального бюро
Росіяни продовжують сміятися із російського наступника McDonald's
фото з російських ЗМІ

Похоронна контора реєструє торгову марку, схожу на нову вивіску відомої фастфуд-мережі

Російське ритуальне бюро «Ритуал.рус» подало до Роспатенту заявку на реєстрацію свого нового бренду. Про це повідомляє видання МК.

Федеральна служба з інтелектуальної власності (Роспатент) отримала документи, у яких вказана торгова марка «Грустно – и точка» («Сумно – і крапка»). Ця торгова марка пародіює нову вивіску колишньої мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's, «Вкусно – и точка».

Під новим брендом «Ритуал.рус» планує виробляти та реалізовувати труни та фурнітуру для них, надгробні плити та пам'ятники, арматуру, а також буде надавати похоронні послуги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські власники McDonald's перейменували мережу на «Вкусно – и точка» і запустили перші 15 ресторанів у Москві та Підмосков'ї.

Про рішення залишити російський ринок на тлі вторгнення Росії в Україну компанія McDonald's повідомила 16 травня. Після виходу McDonald's з російського ринку його активи викупив бізнесмен Олександр Говор.

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