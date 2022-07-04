Замінник McDonald's годує росіян зіпсованими соусами та бургерами без м'яса (фото)

Відвідувачі мережі ресторанів уже не вперше скаржаться на проблеми з якістю їжі

У російських ресторанах, які раніше належали компанії McDonald's, сервіс не дотягує до колишнього рівня

Після зміни власників у колишніх ресторанах McDonald's росіяни скаржаться на зниження якості страв. Про проблеми з обслуговуванням у новій мережі ресторанів «Вкусно – и точка» розповіла у соцмережі російська блогерка Ксенія Собчак.

Зокрема, у мережі з’явилося фото протермінованого сирного соусу, який подали одному з відвідувачів ресторану у Москві. Термін придатності соусу завершився за день до того, як він опинився на столі відвідувача закладу.

«На один день всього, звичайно, але сам факт», – зазначається у повідомленні.

Соус протермінований на один день

У компанії відреагували на інформацію про протерміновані соуси і запевнили, що їх уже прибрали з продажу.

Також Собчак оприлюднила фото бургера, у якому не було котлети. Такий «делікатес» також подали у одному з ресторанів мережі «Вкусно – и точка» у місті Тула.

Бургер виявився без котлети

Нагадаємо, раніше у мережі оприлюднили фото бургерів із пліснявою, які подали відвідувачам ресторану мережі «Вкусно – и точка».

Як відомо, російські власники McDonald's перейменували мережу на «Вкусно – и точка» і запустили перші 15 ресторанів у Москві та Підмосков'ї.

Про рішення залишити російський ринок на тлі вторгнення Росії в Україну компанія McDonald's повідомила 16 травня. Після виходу McDonald's з російського ринку, його активи викупив бізнесмен Олександр Говор.

Після заяви про завершення роботи компанії McDonald`s у Росії, колишні працівники цієї мережі почали продавати власну уніформу.

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