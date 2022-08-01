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Повернення McDonald's: чи відкриються ресторани у серпні

Надія Клочко
Вчора, 16:13 glavcom.ua
Повернення McDonald's: чи відкриються ресторани у серпні
Ресторани McDonald's припинили роботу в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ
фото з відкритих джерел

Компанія розглядає можливість відновлення роботи у окремих регіонах

В українському офісі McDonald's заявили, що інформація щодо планів про відкриття ресторанів у серпні не відповідає дійсності. У компанії справді є амбіції відновити роботу в окремих регіонах, проте конкретного рішення, планів та графіків відкриття немає. Про це повідомила керівниця відділу зв'язків із громадськістю у McDonald's Алеся Муджирі, пише Obozrevatel.

«Ця інформація є неправдивою. Зараз ми постійно оцінюємо ситуацію. У деяких областях ми маємо амбіції відновити роботу, але в поточній ситуації не можемо озвучувати конкретні плани. Слідкуйте за оновленнями, як тільки у нас будуть плани, ми їх не приховуватимемо. Але зараз планів відкривати ресторани в серпні немає, втім у нас є амбіції відновити роботу в майбутньому», – пояснила вона.

Зазначимо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що вже в серпні в Україні можуть відновити роботу ресторани мережі McDonald's. Про підготовку до відкриття раніше повідомила виданню Forbes керівниця одного з київських ресторанів на умовах анонімності. При цьому СЕО мережі Юлія Бадрітдінова не назвала терміни відкриття ресторанів і відмовилася коментувати переговори компанії з українським МЗС.

Проте Бадрітдінова визнала, що компанія займається оновленням протоколів безпеки. Зокрема, кожен ресторан перевіряють щодо наявності поруч бомбосховищ.

«Коли звучить сигнал «повітряна тривога», ресторани терміново повинні закриватися, що саме собою досить непростий процес, оскільки ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів. McDonald's не буде працювати під час повітряних тривог», – розповіла Бадрітдінова.

Нагадаємо, мережа ресторанів McDonald’s у лютому припинила роботу в Україні на тлі російської агресії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що переговори про відновлення роботи цієї мережі вели українські дипломати.

До слова, раніше McDonald's оголосив про вихід із Росії. Рішення ухвалили в компанії у зв'язку із вторгненням Росії в Україну. Ресторани мережі McDonald's, які продали колишнім партнерам, у РФ перейменували на «Вкусно и точка».

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Теги: McDonald's Україна

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