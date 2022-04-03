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    Мер Ірпеня: у мародерів стрілятимуть на місці

    Мер Ірпеня показав зруйновані вулиці і будинки - Мер Ірпеня: у мародерів стрілятимуть на місці
    Мер Ірпеня показав зруйновані вулиці і будинки
    фото: CNN та мер Ірпеня Олександр Маркушин

    У мене в місті мародерів не буде, – запевняє Маркушин

    В Ірпені, який нещодавно звільнили від російських окупантів, зараз працюють над відновленням комунікацій та намагаються припинити мародерство. Про це журналістам розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин.

    Він зазначив, що у місті вже розміновують території, розбирають завали. Почала працювати поліклініка, у якій є цілодобовий пункт надання невідкладної медичної допомоги.

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    Мер Ірпеня: у мародерів стрілятимуть на місці
    Мер Ірпеня: у мародерів стрілятимуть на місці
    Мер Ірпеня: у мародерів стрілятимуть на місці
    Мер Ірпеня: у мародерів стрілятимуть на місці
    Мер Ірпеня: у мародерів стрілятимуть на місці
    Мер Ірпеня: у мародерів стрілятимуть на місці
    Мер Ірпеня: у мародерів стрілятимуть на місці
    Мер Ірпеня: у мародерів стрілятимуть на місці
    Мер Ірпеня: у мародерів стрілятимуть на місці
    Мер Ірпеня: у мародерів стрілятимуть на місці

    Упродовж двох тижнів Маркушин хоче частково відновити електропостачання у місці та водопостачання – для цього мають прокласти тимчасовий трубопровід із Києва. Також працюють над відновленням зв'язку. У місті вже запустили декілька веж, а протягом три днів мають запустити ще три.

    Ще одним важливим завданням для місцевої влади є боротьба з мародерством.

    «Цю історію буде дуже жорстко закривати. Якщо мародери будуть чинити опір, будуть стріляти, ми будемо відкривати вогонь на ураження. По-іншому не буде. У мене в місті мародерів не буде», – запевняє Маркушин.

    Нагадаємо, Ірпінь закрили на виїзд. А на блокпостах перевірятимуть усі автівки, щоби боротися з мародерством у місті.

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    Теги: росія окупанти війна мер Київщина Ірпінь розмінування рятувальники Україна водопостачання окупація #stoprussia
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    Мер Ірпеня: у мародерів стрілятимуть на місці