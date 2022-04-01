Ірпінь зараз. Відомий журналіст показав руїни міста (відео)

Триває 37-й день повномасштабної війни Росії проти України

Журналіст Сергій Лойко побував у звільненому Ірпені.

Він зняв моторошні кадри руйнувань. Будинки, автомобілі та мости виглядають геть понівеченими.

Під час зйомки, наші захисники попередили журналіста, аби він не заходив у будинки всередину. Існує велика ймовірість, що при втечі росіяни замінували все, що тільки могли.

Ось такі наслідки окупації рашистами.

«Ірпінь. Україна. Зараз», − підписав Лойко серію відеороликів зі звільненого міста.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», у понеділок, 28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів.

«Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям», – повідомив мер Олександр Маркушин.

У звільненому від окупантів Ірпені пошкоджено 50% будинків.