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    Ірпінь зараз. Відомий журналіст показав руїни міста (відео)

    Місто наполовину зруйноване - Ірпінь зараз. Відомий журналіст показав руїни міста (відео)
    Місто наполовину зруйноване
    скріншот з відео

    Триває 37-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Журналіст Сергій Лойко побував у звільненому Ірпені.

    Він зняв моторошні кадри руйнувань. Будинки, автомобілі та мости виглядають геть понівеченими.

    Під час зйомки, наші захисники попередили журналіста, аби він не заходив у будинки всередину. Існує велика ймовірість, що при втечі росіяни замінували все, що тільки могли.

    Ось такі наслідки окупації рашистами.

    «Ірпінь. Україна. Зараз», − підписав Лойко серію відеороликів зі звільненого міста.

    Нагадаємо, як повідомляв «Главком», у понеділок, 28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів.

    «Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям», – повідомив мер Олександр Маркушин.

    У звільненому від окупантів Ірпені пошкоджено 50% будинків.

    Теги: росія окупанти війна Ірпінь Україна журналіст місто окупація #stoprussia
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    Ірпінь зараз. Відомий журналіст показав руїни міста (відео)