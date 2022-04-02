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    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)

    Рятувальники прибирають із вулиць Ірпеня снаряди - «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    Рятувальники прибирають із вулиць Ірпеня снаряди
    фото: ДСНС

    За день рятувальники вилучили понад 600 вибухонебезпечних предметів

    У звільненому від російських окупантів Ірпені триває розмінування територій. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

    2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в Ірпені. У ході перевірки було вилучено 643 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)
    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)

    Роботи з розчищення території області тривають.

    Нагадаємо 28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, було звільнено від російських окупантів.

    В Ірпені пошкоджено 50% будинків.

    За даними Міноборони, станом на вечір 2 квітня вся Київська область звільнена від російських окупантів.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Київщина Ірпінь Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    «Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)