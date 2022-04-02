«Зачистка» Ірпеня. Рятувальники показали встелене снарядами місто (фото)

За день рятувальники вилучили понад 600 вибухонебезпечних предметів

У звільненому від російських окупантів Ірпені триває розмінування територій. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в Ірпені. У ході перевірки було вилучено 643 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Роботи з розчищення території області тривають.

Нагадаємо 28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, було звільнено від російських окупантів.

В Ірпені пошкоджено 50% будинків.

За даними Міноборони, станом на вечір 2 квітня вся Київська область звільнена від російських окупантів.

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