Ґвалтували та палили жінок: Арестович розповів про безчинства окупантів на Київщині

Світ має жахнутися з того, що відбулося в Бучі, Ірпені та Гостомелі

Звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель являють собою картинку із постапокаліптичного фільму жахів. Про це під заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

«Серед уже знайдених жертв цих воєнних злочинів російських військ – зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, діти, літні люди, чоловіки. У багатьох із них зв’язані руки, є сліди катувань, убиті вони пострілами у потилицю. Про такі речі, як пограбування або намагання забрати золото, коштовності, килими, пральну машину годі вже говорити. Це, безумовно, буде враховано прокуратурою України, правоохоронцями і міжнародними кримінальними судами», – сказав Аресович.

За його словами, світ має жахнутися з того, що відбулося в Бучі, Ірпені та Гостомелі.

«І, на жаль, я думаю, що і в інших містах України картинка не краще», – підсумував радник Єрмака.

Раніше міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив, що практично кожен мікрорайон постраждав під час російської окупації.

Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

Зокрема, російсько-окупаційні війська замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли.

Також вже відомо, що Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ.