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    Міського голову Сновська звільнено з російського полону

    Мера Сновська викрали наприкінці березня&nbsp;&nbsp; - Міського голову Сновська звільнено з російського полону

    Мера Сновська викрали наприкінці березня  

    Фото: gorod.cn.ua

    Олександр Медведьов провів в заручниках тиждень

    Викраденого окупантами голову міста Сновськ на Чернігівщині Олександра Медведьова звільнено з полону окупантів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко

    «Друзі! Одразу дві гарних новини – міські голови Сновська та Берислава звільнені з полону!», – написав зокрема Кличко.

    Також Віталій Кличко столиці додав, що Медведьов провів у полоні окупантів тиждень.

    Міський голова Берислава, що на Херсонщині, Олександр Шаповалов, був взятий в полон російськими окупантами 19 березня. Його схопили, коли він разом з волонтерами доправляв гуманітарну допомогу до Нової Каховки.

    За словами Кличка обох мерів взяли в полон через принципову позицію і відмову йти на співпрацю з російськими окупантами.

    Раніше стало відомо, що на окружній міста Сновськ Корюківського району Чернігівської області українці витягли танкістів та підпалили танк, який заглох на дорозі.

    25 березня у Сновській міській раді повідомили про викрадення окупантами 25 березня сімох жителів громади, серед яких і міський голова.

    Наприкінці березня ворог покинув зайняте раніше місто Сновськ, одночасно знищивши міст через річку Снов.

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    Теги: росія окупанти Віталій Кличко війна Чернігівщина полон мер Україна місто окупація #stoprussia
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    Міського голову Сновська звільнено з російського полону