Міського голову Сновська звільнено з російського полону

Олександр Медведьов провів в заручниках тиждень

Викраденого окупантами голову міста Сновськ на Чернігівщині Олександра Медведьова звільнено з полону окупантів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко

«Друзі! Одразу дві гарних новини – міські голови Сновська та Берислава звільнені з полону!», – написав зокрема Кличко.

Також Віталій Кличко столиці додав, що Медведьов провів у полоні окупантів тиждень.

Міський голова Берислава, що на Херсонщині, Олександр Шаповалов, був взятий в полон російськими окупантами 19 березня. Його схопили, коли він разом з волонтерами доправляв гуманітарну допомогу до Нової Каховки.

За словами Кличка обох мерів взяли в полон через принципову позицію і відмову йти на співпрацю з російськими окупантами.

Раніше стало відомо, що на окружній міста Сновськ Корюківського району Чернігівської області українці витягли танкістів та підпалили танк, який заглох на дорозі.

25 березня у Сновській міській раді повідомили про викрадення окупантами 25 березня сімох жителів громади, серед яких і міський голова.

Наприкінці березня ворог покинув зайняте раніше місто Сновськ, одночасно знищивши міст через річку Снов.