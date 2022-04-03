Міського голову Сновська звільнено з російського полону
Мера Сновська викрали наприкінці березня
Олександр Медведьов провів в заручниках тиждень
Викраденого окупантами голову міста Сновськ на Чернігівщині Олександра Медведьова звільнено з полону окупантів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко
«Друзі! Одразу дві гарних новини – міські голови Сновська та Берислава звільнені з полону!», – написав зокрема Кличко.
Також Віталій Кличко столиці додав, що Медведьов провів у полоні окупантів тиждень.
Міський голова Берислава, що на Херсонщині, Олександр Шаповалов, був взятий в полон російськими окупантами 19 березня. Його схопили, коли він разом з волонтерами доправляв гуманітарну допомогу до Нової Каховки.
За словами Кличка обох мерів взяли в полон через принципову позицію і відмову йти на співпрацю з російськими окупантами.
Раніше стало відомо, що на окружній міста Сновськ Корюківського району Чернігівської області українці витягли танкістів та підпалили танк, який заглох на дорозі.
25 березня у Сновській міській раді повідомили про викрадення окупантами 25 березня сімох жителів громади, серед яких і міський голова.
Наприкінці березня ворог покинув зайняте раніше місто Сновськ, одночасно знищивши міст через річку Снов.
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