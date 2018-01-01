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    Мер Києва висловив співчуття з приводу смерті першого космонавта Леоніда Каденюка

    «Каденюк був справжнім Героєм, на якого хотіли бути схожими мільйони хлопців»
    «Сьогодні пішов з життя Леонід Каденюк, справжній Герой України, на якого хотіли бути схожими мільйони хлопців у країні. Він був прикладом мужності, професіоналізму і цілеспрямованості, великої сили духу», - зазначив Віталій Кличко.   Мер зауважив, що особисто знав Леоніда Костянтиновича. «Він - справді видатний
    • Сьогодні, 15:54
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    «Каденюк був справжнім Героєм, на якого хотіли бути схожими мільйони хлопців»

    «Сьогодні пішов з життя Леонід Каденюк, справжній Герой України, на якого хотіли бути схожими мільйони хлопців у країні. Він був прикладом мужності, професіоналізму і цілеспрямованості, великої сили духу», - зазначив Віталій Кличко.  

    Мер зауважив, що особисто знав Леоніда Костянтиновича.

    «Він - справді видатний українець і наш перший космонавт, який п»Від імені київської громади висловлюю свої співчуття рідним та близьким Леоніда Каденюка. Це велика втрата для України», - зазначив мер Києва.

    Віталій Кличко мер Герой України
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