Мер Києва висловив співчуття з приводу смерті першого космонавта Леоніда Каденюка

«Каденюк був справжнім Героєм, на якого хотіли бути схожими мільйони хлопців»

«Сьогодні пішов з життя Леонід Каденюк, справжній Герой України, на якого хотіли бути схожими мільйони хлопців у країні. Він був прикладом мужності, професіоналізму і цілеспрямованості, великої сили духу», - зазначив Віталій Кличко. Мер зауважив, що особисто знав Леоніда Костянтиновича. «Він - справді видатний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Каденюк був справжнім Героєм, на якого хотіли бути схожими мільйони хлопців»

«Сьогодні пішов з життя Леонід Каденюк, справжній Герой України, на якого хотіли бути схожими мільйони хлопців у країні. Він був прикладом мужності, професіоналізму і цілеспрямованості, великої сили духу», - зазначив Віталій Кличко.

Мер зауважив, що особисто знав Леоніда Костянтиновича.

«Він - справді видатний українець і наш перший космонавт, який п»Від імені київської громади висловлюю свої співчуття рідним та близьким Леоніда Каденюка. Це велика втрата для України», - зазначив мер Києва.