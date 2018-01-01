Мер Києва висловив співчуття з приводу смерті першого космонавта Леоніда Каденюка
- Сьогодні, 15:54
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«Каденюк був справжнім Героєм, на якого хотіли бути схожими мільйони хлопців»
«Сьогодні пішов з життя Леонід Каденюк, справжній Герой України, на якого хотіли бути схожими мільйони хлопців у країні. Він був прикладом мужності, професіоналізму і цілеспрямованості, великої сили духу», - зазначив Віталій Кличко.
Мер зауважив, що особисто знав Леоніда Костянтиновича.
«Він - справді видатний українець і наш перший космонавт, який п»Від імені київської громади висловлюю свої співчуття рідним та близьким Леоніда Каденюка. Це велика втрата для України», - зазначив мер Києва.