  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Мер столиці привітав киян з Новим роком

    Брати Клички згадали дитинство і привітали українців з прийдешнім Новим роком та Різдвом
    Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим. Святковий відеоролик він записав разом з братом Володимиром і виклав його на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. У відеоролику мер Києва спочатку вдома роздивляється подарунки, про які мріяв у дитинстві, – фігурки індіанців і кубик Рубіка та куштує
    • Сьогодні, 08:39
    • Розсилка
    Клички-Морози
    Клички-Морози

    Брати Клички згадали дитинство і привітали українців з прийдешнім Новим роком та Різдвом

    Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим. Святковий відеоролик він записав разом з братом Володимиром і виклав його на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

    У відеоролику мер Києва спочатку вдома роздивляється подарунки, про які мріяв у дитинстві, – фігурки індіанців і кубик Рубіка та куштує чурчхелу – «смак дитинства», як каже мер. У цей час в костюмі Діда Мороза з’являється Володимир Кличко, який, власне і приніс подарунки брату.

    «Новий рік та Різдво… Найсвітліші очікування і щемливі спогади дитинства. Насправді, всі ми, як і в дитинстві, мріємо про казку та новорічне диво. Не треба цього соромитися. І диво обов’язково станеться», - переконує Віталій Кличко.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Мер столиці привітав киян з Новим роком
    Мер столиці привітав киян з Новим роком
    Мер столиці привітав киян з Новим роком

    Брати Клички в костюмах Дідів Морозів відвідали і Різдвяне містечко на Софійській площі, поспілкувалися та пофотографувалися з дітьми і дорослими.

    «Кожен з нас вірить, що наступний рік буде кращим, вдалішим, і виповняться найзаповітніші мрії», - зазначив мер Києва. 

    Брати Клички побажали всім українцям миру, любові рідних та близьких і див навколо – маленьких і великих. «Творіть добро і воно йтиме за вами!» – закликали киян Віталій і Володимир.

    Віталій Кличко Київ Володимир Кличко мер новорічні свята Різдвяні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ