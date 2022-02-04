Мешканці Київщини залишаться без світла: де не буде електрики

Причиною відключень стануть планові роботи

У Київській області 4 лютого оічкуються масові відключення світла в низці населених пунктів. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії-постачальника ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

Відомо, що причиною відключень стануть планові роботи, усунення дефектів та виконання приєднання клієнтів. Без світла сидітимуть мешканці Борисполя, Іванкова, Лютежу, Богуслава, Великої Димерки та багатьох інших населених пунктів.

Повний список адрес відключення світла на Київщині можна подивитись за посиланням.

Нагадаємо, мешканцям столичної висотки втричі підняли ціни за електрику.

Як раніше повідомлялося, за словами директора енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимира Омельченка, імпорт з Білорусі в умовах роботи всіх 15 енергоблоків АЕС призвів до розбалансування енергосистеми і обвалу цін на оптовому ринку електроенергії, заявив.

Також повідомлялося, що тарифи на електрику можуть зрости майже на 30%.



