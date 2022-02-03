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    Економіка та фінанси

    Хто обвалив ціни на ринку електроенергії. Пояснення експерта

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    Розбалансування енергосистеми і штучний обвал цін можуть спровокувати поглиблення енергетичної кризи, вважає Олмельченко - Хто обвалив ціни на ринку електроенергії. Пояснення експерта
    Розбалансування енергосистеми і штучний обвал цін можуть спровокувати поглиблення енергетичної кризи, вважає Олмельченко

    Спекулянти й імпорт з Білорусі обвалили ціни на електроенергію – Омельченко

    Імпорт з Білорусі в умовах роботи всіх 15 енергоблоків АЕС призвів до розбалансування енергосистеми і обвалу цін на оптовому ринку електроенергії, заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

    «Демпінг спекулянтів – значний обсяг щомісячно купується трейдерами та постачальниками в Енергоатому для спекуляцій і значний комерційний імпорт е/е з Білорусі в умовах профіциту вітчизняної енергосистеми – призвели до суттєвого профіциту е/е та розбалансування енергосистеми», – заявив експерт.

    За словами експерта, включення додаткового атомного енергоблоку було б логічним кроком в якості заміщення в першу чергу імпорту електроенергії з Білорусі.

    «Однак цього не сталося і ми отримали зупинку блоків українських ТЕС та їх розвантаження нижче допустимого рівня, а також обвал ціни на електроенергію на РДН до 61 евро/МВтг, а в нічні години до критично низького рівня», – зауважив Омельченко.

    Розбалансування енергосистеми і штучний обвал цін можуть спровокувати поглиблення енергетичної кризи, вважає експерт.

    «Для розуміння, падіння цін і, як наслідок, збиткова робота генеруючих компаній посилює боргову кризу у галузі, створює реальну загрозу невиконання Енергоатомом ПСО та неплатоспроможності підприємства «Гарантований покупець». І це далеко не вичерпний перелік наслідків», – відзначив директор енергетичних програм «Центру Разумкова».

    Теги: ТЕС імпорт електроенергія АЕС
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    Хто обвалив ціни на ринку електроенергії. Пояснення експерта