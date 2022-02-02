Комуналка-2022: як змінилися тарифи з 1 лютого

Чи чекати українцям сюрпризів у платіжках за поточний місяць

Аналізуємо, якою буде вартість газу, світла та води

У рамках чинних тарифних планів багато цін на комунальні послуги з 1 лютого залишаться незмінними. Однак дещо в платіжках все ж таки зміниться. Про це пише biz.nv.ua.

Тарифи на газ

З 1 лютого 2022 року за 1 м³ газу українці платитимуть майже за незмінними тарифами: залежно від постачальника ціни варіюватимуться від 7,70 грн/м³ до 11,99 грн/м³.

Найвигідніша для населення ціна – 7,70 грн/м³ – у компанії «ЕРУ Людям». Це єдиний постачальник, який знизив ціну на лютий (у порівнянні з січнем). В інших 38 постачальників газу річні пропозиції незмінні з ціною у лютому не більше 8 грн/м³, а саме:

7,799 грн/м³ – Енерджі Трейд Груп ( ETG.UA);

7,80 грн/м³ – Neogas;

7,88 грн/м³ – Евода Трейд КП Луцькводоканал;

7,89 грн/м³ – Черкасигаз Збут та Уманьгаз Збут;

7,90 грн/м³ – Паливенерго;

7,95 грн/м³ – Енергогарантія;

7,96 грн/м³ – Нафтогаз України, Газпостачсервіс та Тернопільоблгаз Збут.

Ціни решти компаній – у межах від 7,98 до 11,99 грн/м³.

Тарифи на воду

Основні зміни у тарифікації водопостачання та водовідведення відбулися у січні. З 1 лютого цього року нічого не змінюється. Як і раніше, найдорожча вода – у трьох регіонах, а саме:

у Запоріжжі – 54,63 грн/м³ (20,8 грн/м³ та 33,76 грн/м³ за водопостачання та водовідведення відповідно);

в Умані – 47,92 грн/м³ (28,47 грн/м³ та 19,45 грн/м³ за водопостачання та водовідведення);

у Бердянську – 47,56 грн/м³ (25,73 грн/м³ та 21,83 грн/м³ за водопостачання та водовідведення).

Найнижчі в Україні тарифи на воду встановлені у Черкасах .(21,35 грн/м³ без ПДВ – 13,12 грн/м³ та 8,23 грн/м³ за водопостачання та водовідведення відповідно) та у Львові (21,57 грн/м³ без ПДВ – 14,41 грн/м³ та 7,16 грн/м³ за водопостачання та водовідведення відповідно).

Тарифи на електроенергію

В рамках тарифів на електропостачання, що діють до 30 квітня 2022 року, ціна для населення залишається без змін. Сума в платіжці так само залежатиме від обсягу спожитих кіловат-годин, а саме:

1,44 грн/кВт-година – за місячне споживання до 250 кВт-година;

1,68/кВт-година – за місячне споживання понад 250 кВт-год.

Нагадаємо, стало відомо, скільки українці платитимуть за газ, світло і воду: прогноз Мінекономіки на 2022 рік.

Також експерти розповіли, як знизити суми у платіжках за комуналку: що потрібно знати.

Як відомо, розмір платіжки за комуналку зріс за рік майже вдвічі.

Читайте також: