Тарифи на електрику можуть зрости майже на 30%: скільки доведеться платити

«Золотою» електроенергія може стати вже з квітня

В Україні може суттєво зрости тариф на передачу електроенергії, що потягне за собою збільшення плати «за світло» для населення. Нові розцінки хочуть запровадити з 1 квітня 2022 року. Публічне обговорення змін у тарифі компанія «Укренерго» має намір провести 7 лютого, повідомляє «Енергореформа».

Підвищити тариф на послуги з передачі електроенергії планується на 29,1%, отож він становитиме 446,24 грн/МВт-годину.

В «Укренерго» пояснюють, що підвищити тариф необхідно, оскільки у держбюджеті з якихось причин не заклали коштів на оплату «зеленої» електроенергії. Крім того, «Укренерго» як оператор системи передачі електроенергії хоче підвищити зарплати в компанії на 13% порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, раніше у прогнозі від фахівців НБУ говорилося, що уникнути подорожчання електроенергії Україні не вдасться. За оцінками економістів, після квітня 2022 року тарифи зростатимуть не менш як на 25% щороку.

Також стали відомі тарифи на електроенергію у 2022 році: що зміниться.

Нещодавно радник прем'єра з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв'ю «Главкому» розповів, яким чином українці можуть заощадити на електроенергії, використовуючи двозонні лічильники.

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