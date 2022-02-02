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    Економіка та фінанси

    Тарифи на електрику можуть зрости майже на 30%: скільки доведеться платити

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    Підвищення тарифу обґрунтовують потребою зростання зарплат працівників - Тарифи на електрику можуть зрости майже на 30%: скільки доведеться платити
    Підвищення тарифу обґрунтовують потребою зростання зарплат працівників
    фото: glavcom.ua

    «Золотою» електроенергія може стати вже з квітня

    В Україні може суттєво зрости тариф на передачу електроенергії, що потягне за собою збільшення плати «за світло» для населення. Нові розцінки хочуть запровадити з 1 квітня 2022 року. Публічне обговорення змін у тарифі компанія «Укренерго» має намір провести 7 лютого, повідомляє «Енергореформа».

    Підвищити тариф на послуги з передачі електроенергії планується на 29,1%, отож він становитиме 446,24 грн/МВт-годину.

    В «Укренерго» пояснюють, що підвищити тариф необхідно, оскільки у держбюджеті з якихось причин не заклали коштів на оплату «зеленої» електроенергії. Крім того, «Укренерго» як оператор системи передачі електроенергії хоче підвищити зарплати в компанії на 13% порівняно з минулим роком.

    Нагадаємо, раніше у прогнозі від фахівців НБУ говорилося, що уникнути подорожчання електроенергії Україні не вдасться. За оцінками економістів, після квітня 2022 року тарифи зростатимуть не менш як на 25% щороку.

    Також стали відомі тарифи на електроенергію у 2022 році: що зміниться.

    Нещодавно радник прем'єра з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв'ю «Главкому» розповів, яким чином українці можуть заощадити на електроенергії, використовуючи двозонні лічильники.

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    Теги: тарифи електроенергія послуги Укренерго населення НБУ
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    Тарифи на електрику можуть зрости майже на 30%: скільки доведеться платити