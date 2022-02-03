Київщина 3 лютого залишиться без світла: адреси
На 23 підрозділах компанії «ДТЕК» проходитимуть ремонтні роботи
Сьогодні, 3 лютого, без електроенергії можуть залишитися понад 80 населених пунктів Київщини. Про це стало відомо з повідомлення ДТЕК «Київські регіональні електромережі».
Як повідомляється, 23-ти з 27 підрозділів компанії «ДТЕК» проводитимуть ремонтні роботи на Київщині.
Перевірити свою особисту адресу та вулицю в списку відключень можна за цим посиланням.
- Баришівський підрозділ ДТЕК – Семенівка, Поділля;
- Білоцерківський підрозділ ДТЕК – Хутір Черкас, Біла Церква, Поправка, Сухоліси, Озерне, Мала Антонівка, Острійки;
- Богуславський підрозділ ДТЕК – Богуслав;
- Бориспільський підрозділ ДТЕК – Бориспіль, Гора, Вороньків, Лебедин, Щасливе, Нестерівка, Петропавлівське, Вишеньки, Ревне, Головурiв, Горобіївка;
- Бородянський підрозділ ДТЕК – Нова Гребля, Вабля;
- Броварський підрозділ ДТЕК – Бровари, Зазим’є, Рожни, Погреби, Красилівка;
- Васильківський підрозділ ДТЕК – Васильків, Крушинка, Глеваха, Іванковичі, Борисів, Дерев’янки, Мала Бугаївка, Залізне;
- Вишгородський підрозділ ДТЕК – Вишгород, Старі Петрівці, Вища Дубечня, Нові Петрівці, Пірново, Димер, Козаровичі;
- Володарський підрозділ ДТЕК – Завадівка;
- Згурівський підрозділ ДТЕК – Згурівка;
- Іванківський підрозділ ДТЕК – Іванків;
- Ірпінський підрозділ ДТЕК – Буча, Гостомель, Мироцьке, Ворзель;
- Кагарлицький підрозділ ДТЕК – Кагарлик, Кадомка, Леонівка, Антонівка;
- Києво-Святошинський підрозділ ДТЕК – Бузова, Гурівщина, Вишневе, Петропавлівська Борщагівка;
- Макарівський підрозділ ДТЕК – Осикове, Лишня, Мостище, Лубське, Соснівка, Бишів, Горобіївка;
- Миронівський підрозділ ДТЕК – Маслівка, Грушів;
- Обухівський підрозділ ДТЕК – на сьогодні не заплановано ремонтних робіт;
- Переяславський підрозділ ДТЕК – Переяслав, Переяславське;
- Поліський підрозділ ДТЕК – на сьогодні не заплановано ремонтних робіт;
- Рокитнянський підрозділ ДТЕК – на сьогодні не заплановано ремонтних робіт;
- Сквирський підрозділ ДТЕК – Сквира, Руда, Шамраївка;
- Ставищанський підрозділ ДТЕК – Іванівка;
- Таращанський підрозділ ДТЕК – Круті Горби, Северинівка, Потоки;
- Тетіївський підрозділ ДТЕК – Тетіїв, Дородка;
- Фастівський підрозділ ДТЕК – Велика Снітинка;
- Чорнобильський підрозділ ДТЕК – на сьогодні не заплановано ремонтних робіт;
- Яготинський підрозділ ДТЕК – Сотниківка, Супоївка.
Нагадаємо, мешканцям столичної висотки втричі підняли ціни за електрику.
Читайте також: Часто зникає світло? Як збільшити приєднану потужність оселі і скільки це коштує