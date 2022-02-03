Київщина 3 лютого залишиться без світла: адреси

Перевірки електроенергії на Київщині проходять майже щодня

На 23 підрозділах компанії «ДТЕК» проходитимуть ремонтні роботи

Сьогодні, 3 лютого, без електроенергії можуть залишитися понад 80 населених пунктів Київщини. Про це стало відомо з повідомлення ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

Як повідомляється, 23-ти з 27 підрозділів компанії «ДТЕК» проводитимуть ремонтні роботи на Київщині.

Перевірити свою особисту адресу та вулицю в списку відключень можна за цим посиланням.

Баришівський підрозділ ДТЕК – Семенівка, Поділля;

Білоцерківський підрозділ ДТЕК – Хутір Черкас, Біла Церква, Поправка, Сухоліси, Озерне, Мала Антонівка, Острійки;

Богуславський підрозділ ДТЕК – Богуслав;

Бориспільський підрозділ ДТЕК – Бориспіль, Гора, Вороньків, Лебедин, Щасливе, Нестерівка, Петропавлівське, Вишеньки, Ревне, Головурiв, Горобіївка;

Бородянський підрозділ ДТЕК – Нова Гребля, Вабля;

Броварський підрозділ ДТЕК – Бровари, Зазим’є, Рожни, Погреби, Красилівка;

Васильківський підрозділ ДТЕК – Васильків, Крушинка, Глеваха, Іванковичі, Борисів, Дерев’янки, Мала Бугаївка, Залізне;

Вишгородський підрозділ ДТЕК – Вишгород, Старі Петрівці, Вища Дубечня, Нові Петрівці, Пірново, Димер, Козаровичі;

Володарський підрозділ ДТЕК – Завадівка;

Згурівський підрозділ ДТЕК – Згурівка;

Іванківський підрозділ ДТЕК – Іванків;

Ірпінський підрозділ ДТЕК – Буча, Гостомель, Мироцьке, Ворзель;

Кагарлицький підрозділ ДТЕК – Кагарлик, Кадомка, Леонівка, Антонівка;

Києво-Святошинський підрозділ ДТЕК – Бузова, Гурівщина, Вишневе, Петропавлівська Борщагівка;

Макарівський підрозділ ДТЕК – Осикове, Лишня, Мостище, Лубське, Соснівка, Бишів, Горобіївка;

Миронівський підрозділ ДТЕК – Маслівка, Грушів;

Обухівський підрозділ ДТЕК – на сьогодні не заплановано ремонтних робіт;

Переяславський підрозділ ДТЕК – Переяслав, Переяславське;

Поліський підрозділ ДТЕК – на сьогодні не заплановано ремонтних робіт;

Рокитнянський підрозділ ДТЕК – на сьогодні не заплановано ремонтних робіт;

Сквирський підрозділ ДТЕК – Сквира, Руда, Шамраївка;

Ставищанський підрозділ ДТЕК – Іванівка;

Таращанський підрозділ ДТЕК – Круті Горби, Северинівка, Потоки;

Тетіївський підрозділ ДТЕК – Тетіїв, Дородка;

Фастівський підрозділ ДТЕК – Велика Снітинка;

Чорнобильський підрозділ ДТЕК – на сьогодні не заплановано ремонтних робіт;

Яготинський підрозділ ДТЕК – Сотниківка, Супоївка.

Нагадаємо, мешканцям столичної висотки втричі підняли ціни за електрику.

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