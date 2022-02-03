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    Київщина 3 лютого залишиться без світла: адреси

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    Перевірки електроенергії на Київщині проходять майже щодня - Київщина 3 лютого залишиться без світла: адреси
    Перевірки електроенергії на Київщині проходять майже щодня
    фото: dtek-krem.com.ua/

    На 23 підрозділах компанії «ДТЕК» проходитимуть ремонтні роботи

    Сьогодні, 3 лютого, без електроенергії можуть залишитися понад 80 населених пунктів Київщини. Про це стало відомо з повідомлення ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

    Як повідомляється, 23-ти з 27 підрозділів компанії «ДТЕК» проводитимуть ремонтні роботи на Київщині.

    Перевірити свою особисту адресу та вулицю в списку відключень можна за цим посиланням.

    • Баришівський підрозділ ДТЕК – Семенівка, Поділля;
    • Білоцерківський підрозділ ДТЕК – Хутір Черкас, Біла Церква, Поправка, Сухоліси, Озерне, Мала Антонівка, Острійки;
    • Богуславський підрозділ ДТЕК – Богуслав;
    • Бориспільський підрозділ ДТЕК – Бориспіль, Гора, Вороньків, Лебедин, Щасливе, Нестерівка, Петропавлівське, Вишеньки, Ревне, Головурiв, Горобіївка;
    • Бородянський підрозділ ДТЕК – Нова Гребля, Вабля;
    • Броварський підрозділ ДТЕК – Бровари, Зазим’є, Рожни, Погреби, Красилівка;
    • Васильківський підрозділ ДТЕК – Васильків, Крушинка, Глеваха, Іванковичі, Борисів, Дерев’янки, Мала Бугаївка, Залізне;
    • Вишгородський підрозділ ДТЕК – Вишгород, Старі Петрівці, Вища Дубечня, Нові Петрівці, Пірново, Димер, Козаровичі;
    • Володарський підрозділ ДТЕК – Завадівка;
    • Згурівський підрозділ ДТЕК – Згурівка;
    • Іванківський підрозділ ДТЕК – Іванків;
    • Ірпінський підрозділ ДТЕК – Буча, Гостомель, Мироцьке, Ворзель;
    • Кагарлицький підрозділ ДТЕК – Кагарлик, Кадомка, Леонівка, Антонівка;
    • Києво-Святошинський підрозділ ДТЕК – Бузова, Гурівщина, Вишневе, Петропавлівська Борщагівка;
    • Макарівський підрозділ ДТЕК – Осикове, Лишня, Мостище, Лубське, Соснівка, Бишів, Горобіївка;
    • Миронівський підрозділ ДТЕК – Маслівка, Грушів;
    • Обухівський підрозділ ДТЕК – на сьогодні не заплановано ремонтних робіт;
    • Переяславський підрозділ ДТЕК – Переяслав, Переяславське;
    • Поліський підрозділ ДТЕК – на сьогодні не заплановано ремонтних робіт;
    • Рокитнянський підрозділ ДТЕК – на сьогодні не заплановано ремонтних робіт;
    • Сквирський підрозділ ДТЕК – Сквира, Руда, Шамраївка;
    • Ставищанський підрозділ ДТЕК – Іванівка;
    • Таращанський підрозділ ДТЕК – Круті Горби, Северинівка, Потоки;
    • Тетіївський підрозділ ДТЕК – Тетіїв, Дородка;
    • Фастівський підрозділ ДТЕК – Велика Снітинка;
    • Чорнобильський підрозділ ДТЕК – на сьогодні не заплановано ремонтних робіт;
    • Яготинський підрозділ ДТЕК – Сотниківка, Супоївка.

    Нагадаємо, мешканцям столичної висотки втричі підняли ціни за електрику.

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    Теги: ціни електроенергія Київщина Буча ДТЕК Васильків Біла Церква
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    Київщина 3 лютого залишиться без світла: адреси