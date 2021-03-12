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    Міністр культури Ткаченко прокоментував відкриття покерного клубу в Будинку профспілок

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    Ткаченко вважає неправильним відкриття розважального закладу будь-якого напрямку у Будинку профспілок - Міністр культури Ткаченко прокоментував відкриття покерного клубу в Будинку профспілок
    Ткаченко вважає неправильним відкриття розважального закладу будь-якого напрямку у Будинку профспілок
    Фото: Прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики

    Ткаченко пропонує провести зустріч за участі керівництва Федерації профспілок України, адвокатів та членів сімей Небесної сотні,

    Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти відкриття покерного клубу в Будинку профспілок

    Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі.

    Ткаченко вважає неправильним відкриття розважального закладу будь-якого напрямку у Будинку профспілок – місці, де сталися трагічні події Революції Гідності.

    «Варто було б додатково підтримати Музей Революції Гідності, який частково діє в цьому місці пам‘яті та виконує свою важливу суспільну місію з утвердження цінностей громадянського суспільства та боротьби українців за свої права», – зазначив він.

    Міністр також наголосив, що керівництво федерації профспілок, на балансі якого перебуває Будинок профспілок, не реагує ані на звернення, а ні на запити МКІП.

    «Я знаю, що КМДА, як і Мінкультури не має юридичного впливу на профспілки України. І це цілком логічно, оскільки профспілки апріорі мають бути незалежними у своїй діяльності. Але незалежність – не є вседозволеність. Незалежність – це відповідальність. Зокрема, відповідальність за збереження історії того, якими жертвами вона здобувалася та відстоювалася», – написав Ткаченко.

    Він закликав громадськість, журналістів, юристів, правоохоронців, КМДА відреагувати на це неоднозначне рішення і зробити обговорення цього питання відкритим.

    Ткаченко пропонує провести зустріч за участі керівництва Федерації профспілок України, адвокатів та членів сімей Небесної сотні, МКІП, КМДА, громадськості, журналістів та всіх небайдужих.

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    Теги: Київ Будинок профспілок скандал Олександр Ткаченко
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