Міністр культури Ткаченко прокоментував відкриття покерного клубу в Будинку профспілок

Ткаченко пропонує провести зустріч за участі керівництва Федерації профспілок України, адвокатів та членів сімей Небесної сотні,

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти відкриття покерного клубу в Будинку профспілок

Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі.

Ткаченко вважає неправильним відкриття розважального закладу будь-якого напрямку у Будинку профспілок – місці, де сталися трагічні події Революції Гідності.

«Варто було б додатково підтримати Музей Революції Гідності, який частково діє в цьому місці пам‘яті та виконує свою важливу суспільну місію з утвердження цінностей громадянського суспільства та боротьби українців за свої права», – зазначив він.

Міністр також наголосив, що керівництво федерації профспілок, на балансі якого перебуває Будинок профспілок, не реагує ані на звернення, а ні на запити МКІП.

«Я знаю, що КМДА, як і Мінкультури не має юридичного впливу на профспілки України. І це цілком логічно, оскільки профспілки апріорі мають бути незалежними у своїй діяльності. Але незалежність – не є вседозволеність. Незалежність – це відповідальність. Зокрема, відповідальність за збереження історії того, якими жертвами вона здобувалася та відстоювалася», – написав Ткаченко.

Він закликав громадськість, журналістів, юристів, правоохоронців, КМДА відреагувати на це неоднозначне рішення і зробити обговорення цього питання відкритим.

Ткаченко пропонує провести зустріч за участі керівництва Федерації профспілок України, адвокатів та членів сімей Небесної сотні, МКІП, КМДА, громадськості, журналістів та всіх небайдужих.