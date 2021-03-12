У Києві трьом іноземцям повідомили про підозру за викрадення і катування людини

Правоохоронці провели обшуки у домоволодіннях, гаражних приміщеннях та транспортних засобах членів організованої групи

У Києві повідомлено про підозру трьом членам організованої групи за фактами викрадення та незаконного позбавлення волі людини, розбою і вимагання.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру трьом членам організованої групи за фактами викрадення та незаконного позбавлення волі людини, розбою та вимагання (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 та ч. 4 ст. 189 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, троє іноземців на початку лютого 2021 року у Києві викрали та незаконно позбавили волі громадянина іноземної держави. Тримаючи його у гаражному приміщенні, застосовували насильство, завдавали тілесних ушкоджень, здійснювали опіки кінцівок та статевих органів, вимагаючи від нього передати їм 40 тис. доларів США.

Отримавши вказане майно та два мобільні телефони, вони продовжили вимагати вже 100 тис. доларів США, погрожуючи застосувати до потерпілого насильство, розповіли в пресслужбі.

Правоохоронці провели обшуки у домоволодіннях, гаражних приміщеннях та транспортних засобах членів організованої групи.

Наразі двом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, вирішується питання про обрання запобіжного заходу ще одному члену організованої групи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу працівників Департаменту карного розшуку Нацполіції.