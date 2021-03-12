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    Куренівська трагедія: у Києві відкрили інсталяцію до роковин катастрофи (фото)

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    Інсталяцію складено із цеглин різних періодів різних київських заводів, видно клеймо кожної фабрики - Куренівська трагедія: у Києві відкрили інсталяцію до роковин катастрофи (фото)
    Інсталяцію складено із цеглин різних періодів різних київських заводів, видно клеймо кожної фабрики
    фото: kiev.klichko.org

    Основа монументу складається з понад 100 різновидів цеглин, з яких будувався Київ впродовж останніх 200 років

    Сьогодні у Києві до 60-ї роковин Куренівської трагедії відкрили інсталяцію «Погляд у минуле» у Бабиному Яру.

    Інсталяцію, яку представить Меморіальний центр, встановлено у тому самому місці, де почалася катастрофа – на місці прориву дамби. Основа монументу складається з понад 100 різновидів цеглин, з яких будувався Київ впродовж останніх 200 років. Вона зроблена у вигляді збільшеної вдесятеро цеглини. «Інсталяцію складено із цеглин різних періодів різних київських заводів, видно клеймо кожної фабрики. Найстаріша цеглина в інсталяції 1843 року, є декілька із заводу, де працював Мендель Бейліс, є цеглини з відбитками дитячих рук замість клейма. За кожною – історія, яку ми хочемо розказати у доповненій реальності», – зазначив автор інсталяції Олег Шовенко.

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    Куренівська трагедія: у Києві відкрили інсталяцію до роковин катастрофи (фото)
    Куренівська трагедія: у Києві відкрили інсталяцію до роковин катастрофи (фото)
    Куренівська трагедія: у Києві відкрили інсталяцію до роковин катастрофи (фото)
    Куренівська трагедія: у Києві відкрили інсталяцію до роковин катастрофи (фото)

    «Куренівська трагедія – одна зі сторінок історії Києва і України, про яку треба знати і пам'ятати. Бо без розуміння уроків минулого жодна нація не має майбутнього. Тому ми пам'ятаємо про трагічні події нашої історії і вшановуємо пам’ять їх жертв. Радянська влада замовчувала страшні наслідки Куренівської трагедії. Наслідки недбальства і злочинів тоталітарного режиму. Тоді оголосили про загибель 145 людей. А насправді загинуло, за неофіційними даними, чи не вдесятеро більше мешканців столиці!», – наголосив на відкритті мер Києва Віталій Кличко.

    Нагадаємо, Куренівська трагедія сталася 60 років тому. 13 березня 1961 року прорвало дамбу, збудовану для заповнення Бабиного Яру промисловими відходами, що надходили з Петровських цегельних заводів. Потік багна і пульпи затопив житлові квартали Куренівки, трамвайне депо, стадіон «Спартак», низку підприємств і установ.



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    Теги: Віталій Кличко Київ Бабин Яр
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