Через снігопади із 17:00 до Києва обмежать в’їзд великогабаритного транспорту

Великогабаритний транспорт буде запускатися до міста залежно від погодних умов

Автівки, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані

У зв’язку із погіршення погодних умов у столиці, із 17:00 почне діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Великогабаритний транспорт буде запускатися до міста залежно від погодних умов та ситуації на дорогах.

«Просимо водіїв великогабаритного транспорту врахувати цю інформацію.

Міська влада звертається до киян із проханням за можливості залишатися вдома на період ускладнення погодних умов.

Водіїв просять не користуватися особистим авто під час снігопаду, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані», – йдеться у повідомлені.

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