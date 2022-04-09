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    Міністр повідомив, коли відкриється рух трасою Київ–Житомир (фото)

    На Київщині&nbsp;почали зводити переправу та одночасно будувати міст на трасі М-06 Київ-Чоп, поблизу села Стоянка - Міністр повідомив, коли відкриється рух трасою Київ–Житомир (фото)
    На Київщині почали зводити переправу та одночасно будувати міст на трасі М-06 Київ-Чоп, поблизу села Стоянка
    фото: Олександр Кубраков/Facebook

    За три дні розчищено 67 км дороги Київ–Чоп

    На Київщині тривають роботи розчищення вулиць та відновлення дорожньої інфраструктури. Над цим працюють понад 250 людей та 117 одиниць техніки, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

    Він зазначив, що основне завдання – оперативно відновити безпечні логістичні ланцюжки на звільнених територіях та налагодити постачання гуманітарної допомоги до постраждалих міст регіону.

    «За останні три дні ми вже розчистили 67 км дороги Київ–Чоп. Уже найближчим часом, після проведення усіх необхідних безпекових заходів, маршрут Київ–Житомир буде відкрито», – повідомив міністр.

    Крім того, Кубраков поінформував, звільнено від сміття, ґрунту, дерев, обвалених парканів і частин будинків майже 37 км вулиць міста Ірпінь.

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    Міністр повідомив, коли відкриється рух трасою Київ–Житомир (фото)
    Міністр повідомив, коли відкриється рух трасою Київ–Житомир (фото)
    Міністр повідомив, коли відкриється рух трасою Київ–Житомир (фото)
    Міністр повідомив, коли відкриється рух трасою Київ–Житомир (фото)
    Міністр повідомив, коли відкриється рух трасою Київ–Житомир (фото)
    Міністр повідомив, коли відкриється рух трасою Київ–Житомир (фото)
    Міністр повідомив, коли відкриється рух трасою Київ–Житомир (фото)
    Міністр повідомив, коли відкриється рух трасою Київ–Житомир (фото)
    Міністр повідомив, коли відкриється рух трасою Київ–Житомир (фото)
    Міністр повідомив, коли відкриється рух трасою Київ–Житомир (фото)
    Міністр повідомив, коли відкриється рух трасою Київ–Житомир (фото)
    Міністр повідомив, коли відкриється рух трасою Київ–Житомир (фото)
    фото: Олександр Кубраков/Facebook

    Продовжується спорудження тимчасових переправ на під’їзді до Ірпеня (дорога Р-30) та на Житомирській трасі, поблизу Стоянки.

    «Роботи плануємо завершити вже наступного тижня», – зазначив міністр.

    Як повідомлялося, 10 квітня в Ірпені запрацює Романівський міст. Зараз це тимчасовий, насипний міст, який дозволить рух, постачання гуманітарної допомоги та допоможе пришвидшити відновлення міста Ірпінь. Згодом міст буде відбудований повністю.

    Від початку вторгнення Росії в Україну на території Київської області ворогом зруйновано п'ять мостів.

    У регіоні почали зводити переправу та одночасно будувати міст на трасі М-06 Київ-Чоп, поблизу села Стоянка. Крім того, почалося влаштування тимчасової дороги на будівництво нового мосту на маршруті Р-30 Під'їзд до Ірпеня.

    Нагадаємо, наразі на Київщині триває робота над подоланням наслідків варварських дій російських окупантів.

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    Теги: росія окупанти дороги війна Київщина Україна окупація Олександр Кубраков #stoprussia
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    Міністр повідомив, коли відкриється рух трасою Київ–Житомир (фото)