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    На Київщині триває зачистка сіл від варварських дій рашистів (фото, відео)

    На Київщині триває зачистка сіл від варварських дій рашистів (фото, відео)
    фото: поліція Київської області

    Поліція вилучає вибухонебезпечні предмети, оглядає загиблих, встановлює колаборантів

    У Броварському районі Київської області триває робота над подолання наслідків варварських дій російських окупантів. Відповідні фото на відео оприлюднила пресслужба поліції Київської області.

    «Робота поліції Київщини з подолання наслідків варварських дій російських окупантів в селах Шевченкове, Велика Димерка та Богданівка. Вилучаємо вибухонебезпечні предмети, оглядаємо загиблих, встановлюємо колаборантів, крадіїв і шукаємо потерпілих від загарбників. Поліція працює, поліція поряд», – йдеться у повідомленні.

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    На Київщині триває зачистка сіл від варварських дій рашистів (фото, відео)
    На Київщині триває зачистка сіл від варварських дій рашистів (фото, відео)
    На Київщині триває зачистка сіл від варварських дій рашистів (фото, відео)
    На Київщині триває зачистка сіл від варварських дій рашистів (фото, відео)

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині триває зачистка сіл від варварських дій рашистів (фото, відео)