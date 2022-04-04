На Київщині триває зачистка сіл від варварських дій рашистів (фото, відео)
Поліція вилучає вибухонебезпечні предмети, оглядає загиблих, встановлює колаборантів
У Броварському районі Київської області триває робота над подолання наслідків варварських дій російських окупантів. Відповідні фото на відео оприлюднила пресслужба поліції Київської області.
«Робота поліції Київщини з подолання наслідків варварських дій російських окупантів в селах Шевченкове, Велика Димерка та Богданівка. Вилучаємо вибухонебезпечні предмети, оглядаємо загиблих, встановлюємо колаборантів, крадіїв і шукаємо потерпілих від загарбників. Поліція працює, поліція поряд», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.