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    Міністра культури та начальника поліції Києва запросили на завтрашнє засідання Київради

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    Засідання Київради відбудеться у вівторок, 31 серпня об 11:00 - Міністра культури та начальника поліції Києва запросили на завтрашнє засідання Київради
    Засідання Київради відбудеться у вівторок, 31 серпня об 11:00
    Фото з відритих джерел

    Керівників органів державної влади запрошено відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку із численними зверненнями депутатів Київради.

    Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та Начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві Івана Виговського запрошено на пленарне засідання II сесії Київської міської ради ІХ скликання, яке відбудеться у вівторок, 31 серпня. Про це повідомляється на сайті Київради.

    Завтра відбудеться засідання Київради. На нього запросили міністра культури та начальника поліції Києва

    Відповідні листи від імені Київського міського голови Віталія Кличка були направлені до Міністерства культури та інформаційної політики України і Головного управління Національної поліції у м. Києві.

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    Міністра культури та начальника поліції Києва запросили на завтрашнє засідання Київради
    Міністра культури та начальника поліції Києва запросили на завтрашнє засідання Київради

    У листах зазначено, що керівників органів державної влади запрошено відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку із численними зверненнями депутатів Київради.

    «Олександра Ткаченка запрошено з метою заслуховування інформації про діяльність у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві. Івана Вигівського – з метою заслуховування інформації про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадської безпеки та порядку та результати діяльності на території міста Києва», – зазначено у листах.

    Нагадаємо, 23 липня депутати Київради пішли на канікули.

    Як повідомлялося, Київська міська рада звернеться до Верховної Ради України щодо надання дозволу на проведення пленарних засідань та постійних комісій в онлайн-режимі.

    Теги: Київрада самоврядування Олександр Ткаченко
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    Міністра культури та начальника поліції Києва запросили на завтрашнє засідання Київради