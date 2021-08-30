ЗМІ назвали міністрів, які можуть втратити посади цієї осені

ЗМІ дедалі частіше говорять про можливе звільнення міністра оборони Андрія Тарана

Своїх посад цієї осені можуть позбутися від трьох до п'яти членів Кабміну

У Кабміні плануються відставки, деяких міністрів можуть замінити під кінець вересня. Про це повідомили джерела «РБК-Україна».

Поінформовані джерела видання повідомили, що своїх посад цієї осені можуть позбутися від трьох до п'яти членів Кабміну.

Це може бути:

міністр оборони Андрій Таран,

віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський,

міністр соцполітики Марина Лазебна.

Ще два члени Кабміну, чиї прізвища на слуху у ЗМІ в контексті майбутніх перестановок – це міністр юстиції Денис Малюська і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«На Банковій вже пригледіли готового кандидата на місце Ткаченка. А це означає, що правляча команда всерйоз роздумує про його відставку. Змінити Ткаченка на його посаді може його перший заступник – Ростислав Карандєєв», – пише видання.

Нагадаємо, Разумков прогнозує на осінь кадрові зміни в уряді.

Також президент Зеленський казав, що готує відставки в уряді.

Читайте також матеріал «Главкому»: Які міністри будуть звільнені восени? Прізвища та причини ймовірних відставок