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    ЗМІ назвали міністрів, які можуть втратити посади цієї осені

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    ЗМІ дедалі частіше говорять про можливе звільнення міністра оборони Андрія Тарана - ЗМІ назвали міністрів, які можуть втратити посади цієї осені
    ЗМІ дедалі частіше говорять про можливе звільнення міністра оборони Андрія Тарана
    Фото: mil.gov.ua

    Своїх посад цієї осені можуть позбутися від трьох до п'яти членів Кабміну

    У Кабміні плануються відставки, деяких міністрів можуть замінити під кінець вересня. Про це повідомили джерела «РБК-Україна».

    Поінформовані джерела видання повідомили, що своїх посад цієї осені можуть позбутися від трьох до п'яти членів Кабміну.

    Це може бути:

    • міністр оборони Андрій Таран,
    • віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський,
    • міністр соцполітики Марина Лазебна.

    Ще два члени Кабміну, чиї прізвища на слуху у ЗМІ в контексті майбутніх перестановок – це міністр юстиції Денис Малюська і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

    «На Банковій вже пригледіли готового кандидата на місце Ткаченка. А це означає, що правляча команда всерйоз роздумує про його відставку. Змінити Ткаченка на його посаді може його перший заступник – Ростислав Карандєєв», – пише видання.

    Нагадаємо, Разумков прогнозує на осінь кадрові зміни в уряді.

    Також президент Зеленський казав, що готує відставки в уряді.

    Читайте також матеріал «Главкому»: Які міністри будуть звільнені восени? Прізвища та причини ймовірних відставок
    Теги: міністр кадрові зміни відставка політика уряд Олександр Ткаченко Марина Лазебна
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    ЗМІ назвали міністрів, які можуть втратити посади цієї осені