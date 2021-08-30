ЗМІ назвали міністрів, які можуть втратити посади цієї осені
Своїх посад цієї осені можуть позбутися від трьох до п'яти членів Кабміну
У Кабміні плануються відставки, деяких міністрів можуть замінити під кінець вересня. Про це повідомили джерела «РБК-Україна».
Поінформовані джерела видання повідомили, що своїх посад цієї осені можуть позбутися від трьох до п'яти членів Кабміну.
Це може бути:
- міністр оборони Андрій Таран,
- віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський,
- міністр соцполітики Марина Лазебна.
Ще два члени Кабміну, чиї прізвища на слуху у ЗМІ в контексті майбутніх перестановок – це міністр юстиції Денис Малюська і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
«На Банковій вже пригледіли готового кандидата на місце Ткаченка. А це означає, що правляча команда всерйоз роздумує про його відставку. Змінити Ткаченка на його посаді може його перший заступник – Ростислав Карандєєв», – пише видання.
Нагадаємо, Разумков прогнозує на осінь кадрові зміни в уряді.
Також президент Зеленський казав, що готує відставки в уряді.