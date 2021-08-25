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    Ткаченко розповів про новий культурний проєкт «Моя незалежність»

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    Міністр розповів, що у межах проєкту герої поділилися тим, що для них означає незалежність - Ткаченко розповів про новий культурний проєкт «Моя незалежність»
    Міністр розповів, що у межах проєкту герої поділилися тим, що для них означає незалежність
    Фото: скріншот відео Держмистецтв

    У проєкті розповідається про всі регіони України

    Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти запустило проєкт «Моя незалежність», який розповідає про всі регіони України. Про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

    «Проєкт розповідає про всі регіони України: від Луганщини до Львівщини, від Криму до Чернігівщини голосами їхніх талановитих жителів. Письменників, акторів, митців», — повідомив Ткаченко.

    Він наголосив, що наразі вже вийшли випуски про Київщину та Харківщину, у яких, за словами Ткаченка, «велася запекла боротьба за незалежність, зокрема з боку інтелігенції, що була рупором проукраїнської позиції». Міністр розповів, що у межах проєкту герої поділилися тим, що для них означає незалежність.

    «Впевнений, кожен в цьому проєкті побачить щось для себе. Як про свій рідний регіон, так і про всі інші. Бо якими різними ми б не були, в нас один, спільний шлях і ціль – до свободи, незалежності, розвитку. У різноманітті – наша сила», – додав він.

    Нагадаємо, Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на знесення історичної садиби Барбана на вул. Обсерваторній у центрі Києва.

    Раніше Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації закликав Міністерство культури та інформаційної політики прискорити внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України понад 1400 об’єктів.

    Також, Ткаченко знайшов виправдання російськомовним серіалам в Україні.

    Теги: незалежність культура Україна Олександр Ткаченко
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    Ткаченко розповів про новий культурний проєкт «Моя незалежність»