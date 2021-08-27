Гостиний двір взято під державну охорону

Пам'ятку культурної спадщини національного значення охоронятиме Нацполіція

Із 26 серпня Гостиний двір знаходиться під державною охороною. Національна поліція України охоронятиме цю пам'ятку культурної спадщини національного значення, змінивши приватну охорону колишнього орендаря. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

«Встановлення державної охорони – перший крок для того, щоб розпочати в Гостиному дворі термінові протиаварійні роботи, допоки з урахуванням думки фахівців, суспільства, не буде затверджено концепцію розвитку Гостиного двору та розроблено науково-проєктну документацію», – сказав міністр культури Олександр Ткаченко.

В планах Мінкульту - провести реставрацію Гостиного двору в рамках проєкту «Велика Реставрація» та з часом створити в ньому культурно-публічний простір, залучивши до обговорення цього проєкту представників мистецької спільноти та громадськості.

Гостиний двір на Контрактовій площі у Києві – пам’ятка архітектури, збудована у ХІХ ст. Будівля є центральним елементом Пам'ятки архітектури і містобудування «Комплекс споруд Контрактової площі, Х – кінець XIX ст.», яка є однією з найдавніших площ Києва.

Нагадаємо, у травні 2021 року Кабінет міністрів України змінив категорію пам’яток «Комплекс споруд Контрактової площі» та «Гостиний двір» у Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери. Це дозволило Фонду державного майна передати пам’ятку в управління Міністерству культури та інформаційної політики. Будівлю взято на баланс заповідника «Софія Київська».

Київська міська державна адміністрація сподівається, що найближчим часом Фонд державного майна подасть на розгляд науково-проєктну документацію щодо проведення невідкладних протиаварійних та реставраційно-відновлювальних робіт у Гостиному дворі.