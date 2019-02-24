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    Інсульт за кермом: моторошна аварія за участю тролейбуса у Києві

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    <p>У результаті ДТП сильно постраждав легковик</p> <div></div> - Інсульт за кермом: моторошна аварія за участю тролейбуса у Києві

    У результаті ДТП сильно постраждав легковик

    Водій позашляховика врізався у тролейбус. У водія стався повторний інсульт

    У Києві на вулиці Максимовича сталася аварія за участю тролейбуса №50 і позашляховика Toyota RAV4. У водія Toyota трапився повторний інсульт. Чоловіка за кермом позашляховика госпіталізували.

    ДТП сталася в суботу, 23 лютого, близько 22:30.

    За попередніми даними водій позашляховика Toyota RAV4 рухався по вулиці Максимовича в сторону вулиці Вільямса. По зустрічній смузі їхав тролейбус №50, без пасажирів, який прямував в депо. Під час руху, чоловікові за кермом Toyota стало погано, він втратив керування і врізався в тролейбус.

    Прибулі на місце події медики госпіталізували водія позашляховика. За попередніми даними у нього трапився повторний інсульт. В результаті аварії автомобіль Toyota отримав серйозні пошкодження. У позашляховика розбитий правий бік. Тролейбус отримав пошкодження передньої частини.

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    Інсульт за кермом: моторошна аварія за участю тролейбуса у Києві
    Інсульт за кермом: моторошна аварія за участю тролейбуса у Києві
    Інсульт за кермом: моторошна аварія за участю тролейбуса у Києві
    Інсульт за кермом: моторошна аварія за участю тролейбуса у Києві
    Інсульт за кермом: моторошна аварія за участю тролейбуса у Києві

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

    Джерело: Інформатор

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