Минулого тижня на пожежах у Києві загинули дві людини



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У Києві горів будинок, в якому жили представники ромської національності Фото: Інформатор

З 19 по 25 листопада у Києві ліквідовано 112 пожеж

Впродовж минулого тижня (з 19 по 25 листопада) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 245 виїздів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, за цей період ліквідовано 112 пожеж, 6 аварій, 23 рази надавалась допомого населенню столиці та іншим службам. На пожежах врятовано 4 людини, 18 чоловік виведено на безпечну відстань, 4 особи травмовано. На пожежах загинуло 2 людини.

Ще двоє загиблих виявлено на водних об’єктах Києва.

Як повідомлялося, 25 листопада на території дачного масиву Русанівські сади сталася пожежа. На 27-й лінії загорівся будинок, в якому жили представники ромської національності.