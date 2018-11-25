У Києві згорів дім, в якому жили роми



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Точні причини займання поки невідомі Фото: kiev.informator.ua

Подія обійшлася без постраждалих

25 листопада на території дачного масиву Русанівські сади сталася пожежа. На 27-й лінії загорівся будинок, в якому жили представники ромської національності.

На щастя, подія обійшлася без постраждалих.

Близько 5:40 в одному з нежитлових будинків загорілося горище. Полум'я швидко поширилося будівлею. За словами очевидців, в будівлі офіційно ніхто не проживав, але там часто бачили ромів. По прибуттю рятувальників в будинку нікого не було.

Точні причини займання поки невідомі. Через пожежу почалося сильне задимлення, однак вогонь вдалося локалізувати. На місці події працювали пожежники, наряд поліції і машина швидкої допомоги.

Станом на 6:30 вогонь не поширився на сусідні дачні ділянки.

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