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    Новини

    У Києві згорів дім, в якому жили роми

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    Точні причини займання поки невідомі - У Києві згорів дім, в якому жили роми
    Точні причини займання поки невідомі
    Фото: kiev.informator.ua

    Подія обійшлася без постраждалих

    25 листопада на території дачного масиву Русанівські сади сталася пожежа. На 27-й лінії загорівся будинок, в якому жили представники ромської національності.

    На щастя, подія обійшлася без постраждалих.

    Близько 5:40 в одному з нежитлових будинків загорілося горище. Полум'я швидко поширилося будівлею. За словами очевидців, в будівлі офіційно ніхто не проживав, але там часто бачили ромів. По прибуттю рятувальників в будинку нікого не було.

    Точні причини займання поки невідомі. Через пожежу почалося сильне задимлення, однак вогонь вдалося локалізувати. На місці події працювали пожежники, наряд поліції і машина швидкої допомоги.

    Станом на 6:30 вогонь не поширився на сусідні дачні ділянки.

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    У Києві згорів дім, в якому жили роми
    У Києві згорів дім, в якому жили роми
    У Києві згорів дім, в якому жили роми
    У Києві згорів дім, в якому жили роми

    Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва на кінцевій зупинці громадського транспорту на вулиці Старовокзальній 30-річна уродженка Закарпаття вкрала із рюкзака пасажирки гаманець.

    пожежа Закарпаття будинок
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