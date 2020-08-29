Партія Зеленського висуває в мери Одеси актора «Джентельмен-шоу» Олега Філімонова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Філімонов багаторічний ведучий телепередачі «Джентльмен-шоу» Думская

У понеділок партія Зеленського затвердить своїх кандидатів у міські голови

Партія «Слуга народу» напередодні з’їзду, який відбудеться в понеділок, 31 серпня, визначилась зі своїми кандидатами в мери обласних центрів. Кандидатом у мери міста Одеси від партії «Слуга народу» став Олег Філіномов. Про це повідомляє «Главком».

Деякі з цих кандидатів вже були презентовані і вони вже фактично розпочали виборчу кампанію, щодо деяких офіційна інформація пролунає на з’їзді.

Олег Філімонов народився в Миколаєві 26 березня 1952 року. Закінчив факультет романо-германської філології Одеського державного університету. Захистив кандидатську дисертацію, потім докторську. Був доцентом кафедри іноземних мов ОДУ. Учасник «зоряного» складу команди КВН «Одеські джентльмени».

Нагадаємо, що Cлуга народу» висунула кандидата в мери Черкас та назвала кандидата у мери Кропивницького.

Також «Слуга народу» представила свого кандидата на посаду міського голови Дніпра. «Знайомтеся: наш кандидат в мери Дніпра - Сергій Риженко, що нині він є депутатом обласної ради і головним лікарем Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова», - йдеться в повідомленні партії.

Як повідомлялося, партія «За майбутнє» висуватиме кандидатом на посаду мера Києва Сергія Гусовського.

Нагадаємо, політична партія «Слуга народу» повідомила, що збереться на з’їзд 31 серпня.

Нагадаємо, 22 серпня у «Слузі народу» назвали підставу для скасування місцевих виборів.

«Главком» повідомляв, що 8 серпня відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Також 14 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.

Водночас ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад прифронтових Донецької та Луганської області.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів.

ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.



