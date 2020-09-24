Місцеві вибори: зареєстрували ще чотирьох кандидатів на пост мера Києва
Станом на ранок 24 вересня на крісло мера офіційно претендують 8 кандидатів
Київська територіальна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів на посаду голови міськради. Про це йдеться у постановах Київської міської виборчої комісії.
В якості кандидатів на посаду глави Київської міськради зареєстровані:
- Діана Гранцева (самовисуванка);
- Євген Ніколенко (від партії «Голос»);
- Володимир Цикалевич (від партії «Екологічна альтернатива»);
- Андрій Краснощок (від партії «Батьківщина»).
Нагадаємо, станом на 22 вересня Київська міська виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду київського міського голови: Віталія Кличка – від партії «Удар», Михайла Поживанова – від Радикальної партії Олега Ляшка, Андрія Пальчевського – від партії Перемога Пальчевського та Ірину Верещук – від партії «Слуга народу».
До слова, партія «За майбутнє» висунула у мери Києва ексдепутата від «Самопомочі».
Нагадаємо, голова партії «Сила і честь» Ігор Смешко змагатиметься за посаду столичного міського голови.
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.