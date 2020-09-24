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    Місцеві вибори: зареєстрували ще чотирьох кандидатів на пост мера Києва

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    Згідно з календарним планом Центральної виборчої комісії, реєстрація кандидатів завершується сьогодні, 24 вересня - Місцеві вибори: зареєстрували ще чотирьох кандидатів на пост мера Києва
    Згідно з календарним планом Центральної виборчої комісії, реєстрація кандидатів завершується сьогодні, 24 вересня

    Станом на ранок 24 вересня на крісло мера офіційно претендують 8 кандидатів

    Київська територіальна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів на посаду голови міськради. Про це йдеться у постановах Київської міської виборчої комісії.

    В якості кандидатів на посаду глави Київської міськради зареєстровані:

    • Діана Гранцева (самовисуванка);
    • Євген Ніколенко (від партії «Голос»);
    • Володимир Цикалевич (від партії «Екологічна альтернатива»);
    • Андрій Краснощок (від партії «Батьківщина»).

    Нагадаємо, станом на 22 вересня Київська міська виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду київського міського голови: Віталія Кличка – від партії «Удар», Михайла Поживанова – від Радикальної партії Олега Ляшка, Андрія Пальчевського – від партії Перемога Пальчевського та Ірину Верещук – від партії «Слуга народу».

    До слова, партія «За майбутнє» висунула у мери Києва ексдепутата від «Самопомочі».

    Нагадаємо, голова партії «Сила і честь» Ігор Смешко змагатиметься за посаду столичного міського голови.

    Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. 


    МЗС Батьківщина Віталій Кличко вибори УДАР партії Радикальна партія дружина Ірина Верещук Андрій Пальчевський
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