Місцеві вибори: зареєстрували ще чотирьох кандидатів на пост мера Києва



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Згідно з календарним планом Центральної виборчої комісії, реєстрація кандидатів завершується сьогодні, 24 вересня

Станом на ранок 24 вересня на крісло мера офіційно претендують 8 кандидатів

Київська територіальна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів на посаду голови міськради. Про це йдеться у постановах Київської міської виборчої комісії.

В якості кандидатів на посаду глави Київської міськради зареєстровані:

Діана Гранцева (самовисуванка);

Євген Ніколенко (від партії «Голос»);

Володимир Цикалевич (від партії «Екологічна альтернатива»);

Андрій Краснощок (від партії «Батьківщина»).

Нагадаємо, станом на 22 вересня Київська міська виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду київського міського голови: Віталія Кличка – від партії «Удар», Михайла Поживанова – від Радикальної партії Олега Ляшка, Андрія Пальчевського – від партії Перемога Пальчевського та Ірину Верещук – від партії «Слуга народу».

До слова, партія «За майбутнє» висунула у мери Києва ексдепутата від «Самопомочі».

Нагадаємо, голова партії «Сила і честь» Ігор Смешко змагатиметься за посаду столичного міського голови.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.



