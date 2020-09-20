Смешко балотуватиметься на посаду мера Києва



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Голова партії «Сила і честь» Ігор Смешко

Ігоря Смешка висунула на вибори партія «Сила і Честь»

Голова партії «Сила і честь» Ігор Смешко змагатиметься за посаду столичного міського голови.

Про це повідомляє офіційний сайт політсили.

«Голова політичної партії «Сила і честь» Ігор Смешко став кандидатом від партії на посаду мера столиці України – міста Києва», – йдеться в повідомленні.

Також Смешко очолив список партії на виборах до Київради.

Як наголошується, в своєму виступі на конференції київської організації партії 20 вересня Смешко зазначив, що «Київ не заслуговує бути в такому стані як зараз, коли трамвайна колія впирається в торговий центр, коли забудовуються парки, сквери, знищуються історичні будівлі».

Ігор Смешко у 1997-2000 роках був начальником Головного управління військової розвідки Міністерства оборони, у 2002-2003 роках – заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони, у 2003-2005 роках очолював Службу безпеки України.

«Сила і честь» посіла на виборах до Верховної Ради сьоме місце, за неї проголосували 3,82% виборців. Її лідер Ігор Смешко на виборах президента був шостим з результатом 6,04%.

Як повідомлялося, дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

До слова, сьогодні «Слуга народу» представила кандидатів у депутати Київради і свій план.

Також «Голос» представив першу десятку на виборах до Київради.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.