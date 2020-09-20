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    Смешко балотуватиметься на посаду мера Києва

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    Голова партії&nbsp;&laquo;Сила і честь&raquo;&nbsp;Ігор Смешко - Смешко балотуватиметься на посаду мера Києва
    Голова партії «Сила і честь» Ігор Смешко

    Ігоря Смешка висунула на вибори партія «Сила і Честь»

    Голова партії «Сила і честь» Ігор Смешко змагатиметься за посаду столичного міського голови.

    Про це повідомляє офіційний сайт політсили.

    «Голова політичної партії «Сила і честь» Ігор Смешко став кандидатом від партії на посаду мера столиці України – міста Києва», – йдеться в повідомленні.

    Також Смешко очолив список партії на виборах до Київради.

    Як наголошується, в своєму виступі на конференції київської організації партії 20 вересня Смешко зазначив, що «Київ не заслуговує бути в такому стані як зараз, коли трамвайна колія впирається в торговий центр, коли забудовуються парки, сквери, знищуються історичні будівлі».

    Ігор Смешко у 1997-2000 роках був начальником Головного управління військової розвідки Міністерства оборони, у 2002-2003 роках – заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони, у 2003-2005 роках очолював Службу безпеки України.

    «Сила і честь» посіла на виборах до Верховної Ради сьоме місце, за неї проголосували 3,82% виборців. Її лідер Ігор Смешко на виборах президента був шостим з результатом 6,04%.

    Як повідомлялося, дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

    До слова, сьогодні «Слуга народу» представила кандидатів у депутати Київради і свій план.

    Також «Голос» представив першу десятку на виборах до Київради.

    Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. 

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