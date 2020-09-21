Партія «За майбутнє» висунула у мери Києва ексдепутата від «Самопомочі»



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Сергій Гусовський балотуватиметься від партії «За майбутнє»

Сергій Гусовський знову спробує поборотися за крісло мера столиці

Партія «За майбутнє» висунула кандидатом у мери Києва ресторатора і колишнього депутата Київради від «Самопомочі» Сергія Гусовського.

Про це йдеться на сайті партії «За майбутнє».

«На посаду мера Києва політсила висунула Сергія Гусовського, який своїм пріоритетом називає підвищення якості життя в столиці», – зазначається у повідомленні.

Як відомо, Гусовський був головою фракції «Об'єднання «Самопоміч» у Київраді. У 2015 році балотувався від «Самопомочі» в мери Києва та зайняв п’яте місце.

У 2018 році після скандалу із голосуванням за виділення земельних ділянок виконавчий комітет «Об’єднання «Самопоміч» виключив депутатів Київської міської ради Сергія Гусовського, Олексія Руденка, Сергія Харчука та Вадима Васильчука з членів партії.

Наразі Сергій Гусовський очолює депутатську групу «Київська команда» в Київраді.

До слова, Голова партії «Сила і честь» Ігор Смешко змагатиметься за посаду столичного міського голови.

Як повідомлялося, дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

Нагадаємо, 20 веренся «Слуга народу» представила кандидатів у депутати Київради.

Також «Голос» представив першу десятку на виборах до Київради.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.