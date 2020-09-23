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    Місцеві вибори 2020: поліція відкрила 73 кримінальні справи

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    &nbsp;Всього за добу надійшло 51 повідомлення про порушення - Місцеві вибори 2020: поліція відкрила 73 кримінальні справи
     Всього за добу надійшло 51 повідомлення про порушення

    Найбільше проваджень відкрито в Запорізькій області – 12

    У вівторок, 22 вересня, поліція відкрила вісім кримінальних проваджень за фактами порушень у ході виборчої кампанії перед місцевими виборами. Про це повідомляє сайт Нацполіції.

    Відомості про вісім нових кримінальних проваджень внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

    Всього за період виборчої кампанії з 5 вересня поліція відкрила 73 кримінальні провадження. 40 з них пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 33 – з виборчим процесом.

    Місцеві вибори: поліція відкрила вже 73 кримінальні справи з-за порушень

    За весь час кампанії було зафіксовано 622 повідомлення про порушення. Складено 30 протоколів щодо адміністративних порушень.

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    вибори поліція реєстр час
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