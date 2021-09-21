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    Місто під Києвом викладе понад 3 млн грн за виступ «зірок» на Дні громади

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    Вєрка Сердючка отримає&nbsp;1,17 млн грн за годину виступу у Вишневому - Місто під Києвом викладе понад 3 млн грн за виступ «зірок» на Дні громади
    Вєрка Сердючка отримає 1,17 млн грн за годину виступу у Вишневому
    Фото з відкритих джерел

    На святкуванні Дня Вишневої територіальної громади виступлять Вєрка Сердючка, Потап зі своїм гуртом Mozgi та інші артисти

    Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області уклав угоду з ФОП Тимошенко Дмитро Вікторович про виступи артистів на 3,2 млн грн. Про це повідомляється у системі Prozorro.

    Підприємець забезпечить виступ артистів на святкуванні Дня Вишневої територіальної громади, яка об’єднує Вишневу міськраду та Крюківщинську сільраду. Концерт відбудеться 25 вересня о 16:00-22:15 у парку імені Андрія Шевченка у селі Крюківщина. Днем раніше, 24 вересня, відбудуться саунд-чеки.

    Вартість договору включає сценарій, творчу концепцію, організацію, сценарний план зйомки, зйомку відео, трансляцію в інтернет, а також роботу двох ведучих, п’ятьох координаторів і дванадцяти працівників технічної знімальної групи.

    Кожен артист буде виступати протягом однієї години. Рейтинг вартості виступів виглядає так:

    • 1,17 млн грн – Вєрка Сердючка (Андрій Данилко);
    • 880 тис грн – гурт Mozgi, куди входить Потап;
    • 665 тис грн – співачка Наталія Могилевська;
    • 320 тис грн – співак Артем Пивоваров;
    • 165 тис грн – співачка Андріана.

    Нагадаємо, 12 вересня місто Буча, що під Києвом, відзначало 120 річницю від дня заснування міста. З цієї нагоди місцева влада влаштувала грандіозне святкування – на ювілей запросили одного з топових артистів України – Олега Винника.

    За інформацією електронної системи державних публічних закупівель Prozorro, послуги з організації та проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди відзначення 120-річчя з Дня заснування міста Буча склали 1,35 млн грн.

    Раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.

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    Джерело: Наші гроші

    Теги: Київ ProZorro артист Потап співачка концерт Андрій Данилко
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    Місто під Києвом викладе понад 3 млн грн за виступ «зірок» на Дні громади