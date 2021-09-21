Місто під Києвом викладе понад 3 млн грн за виступ «зірок» на Дні громади
На святкуванні Дня Вишневої територіальної громади виступлять Вєрка Сердючка, Потап зі своїм гуртом Mozgi та інші артисти
Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області уклав угоду з ФОП Тимошенко Дмитро Вікторович про виступи артистів на 3,2 млн грн. Про це повідомляється у системі Prozorro.
Підприємець забезпечить виступ артистів на святкуванні Дня Вишневої територіальної громади, яка об’єднує Вишневу міськраду та Крюківщинську сільраду. Концерт відбудеться 25 вересня о 16:00-22:15 у парку імені Андрія Шевченка у селі Крюківщина. Днем раніше, 24 вересня, відбудуться саунд-чеки.
Вартість договору включає сценарій, творчу концепцію, організацію, сценарний план зйомки, зйомку відео, трансляцію в інтернет, а також роботу двох ведучих, п’ятьох координаторів і дванадцяти працівників технічної знімальної групи.
Кожен артист буде виступати протягом однієї години. Рейтинг вартості виступів виглядає так:
- 1,17 млн грн – Вєрка Сердючка (Андрій Данилко);
- 880 тис грн – гурт Mozgi, куди входить Потап;
- 665 тис грн – співачка Наталія Могилевська;
- 320 тис грн – співак Артем Пивоваров;
- 165 тис грн – співачка Андріана.
Нагадаємо, 12 вересня місто Буча, що під Києвом, відзначало 120 річницю від дня заснування міста. З цієї нагоди місцева влада влаштувала грандіозне святкування – на ювілей запросили одного з топових артистів України – Олега Винника.
За інформацією електронної системи державних публічних закупівель Prozorro, послуги з організації та проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди відзначення 120-річчя з Дня заснування міста Буча склали 1,35 млн грн.
Раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.
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Джерело: Наші гроші