Місто під Києвом викладе понад 3 млн грн за виступ «зірок» на Дні громади

Вєрка Сердючка отримає 1,17 млн грн за годину виступу у Вишневому

На святкуванні Дня Вишневої територіальної громади виступлять Вєрка Сердючка, Потап зі своїм гуртом Mozgi та інші артисти

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області уклав угоду з ФОП Тимошенко Дмитро Вікторович про виступи артистів на 3,2 млн грн. Про це повідомляється у системі Prozorro.

Підприємець забезпечить виступ артистів на святкуванні Дня Вишневої територіальної громади, яка об’єднує Вишневу міськраду та Крюківщинську сільраду. Концерт відбудеться 25 вересня о 16:00-22:15 у парку імені Андрія Шевченка у селі Крюківщина. Днем раніше, 24 вересня, відбудуться саунд-чеки.

Вартість договору включає сценарій, творчу концепцію, організацію, сценарний план зйомки, зйомку відео, трансляцію в інтернет, а також роботу двох ведучих, п’ятьох координаторів і дванадцяти працівників технічної знімальної групи.

Кожен артист буде виступати протягом однієї години. Рейтинг вартості виступів виглядає так:

1,17 млн грн – Вєрка Сердючка (Андрій Данилко);

880 тис грн – гурт Mozgi, куди входить Потап;

665 тис грн – співачка Наталія Могилевська;

320 тис грн – співак Артем Пивоваров;

165 тис грн – співачка Андріана.

Нагадаємо, 12 вересня місто Буча, що під Києвом, відзначало 120 річницю від дня заснування міста. З цієї нагоди місцева влада влаштувала грандіозне святкування – на ювілей запросили одного з топових артистів України – Олега Винника.

За інформацією електронної системи державних публічних закупівель Prozorro, послуги з організації та проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди відзначення 120-річчя з Дня заснування міста Буча склали 1,35 млн грн.

Раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.

Джерело: Наші гроші