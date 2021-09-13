Олег Винник спровокував колапс у Бучі. Містечко під Києвом відсвяткувало своє 120-річчя (фото)

Місцева влада влаштувала грандіозне святкування з нагоди дня заснування Бучі

У неділю, 12 вересня, місто Буча, що під Києвом, відзначало 120 річницю від дня заснування міста. З цієї нагоди місцева влада влаштувала грандіозне святкування – на ювілей запросили одного з топових артистів України – Олега Винника.

Як повідомляють місцеві ЗМІ у мережі, такого натовпу Буча ще не бачила. Стадіон «Ювілейний», на якому проходив святковий концерт, був переповнений шанувальниками артиста і тими, хто хотів приєднатися до свята.

За інформацією електронної системи державних публічних закупівель Prozorro, послуги з організації та проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди відзначення 120-річчя з Дня заснування міста Буча склали 1,35 млн грн. Наприкінці 2020 року відповідно до інформації showbiz.today гонорар артиста складав від 30 тис. євро. Тож, навряд чи всі витрати були офіційно відображені.

Нагадаємо, за результатами виборів у жовтні 2020 року обраним міським головою було визнано Анатолія Федорука.

Федорук – мер Бучі з 1998 року. Раніше він фігурував у корупційному скандалі, Йому було повідомлено про підозру у незаконній передачі у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії. Певний час Федорук перебував під домашнім арештом.