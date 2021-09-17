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    Вакарчук проведе перший в Україні концерт за правилами «ковідної епохи»

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    Концерт &laquo;Океан Ельзи&raquo; у Львові відбудеться із дотриманням карантинних вимог - Вакарчук проведе перший в Україні концерт за правилами «ковідної епохи»
    Концерт «Океан Ельзи» у Львові відбудеться із дотриманням карантинних вимог
    фото з відкритих джерел

    Щеплення можна буде зробити перед концертом

    У Львові завтра, 18 вересня, відбудеться безкоштовний концерт гурту «Океан Ельзи». Через збільшення кількості хворих вхід на концерт буде лише з певними карантинними вимогами. Про це повідомляють у пресслужбі гурту.

    Концерт проведуть на честь 360-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка. Відбудеться він символічно на площі перед головним корпусом вишу.

    Доступ на площу буде дозволено лише за наявності одного з таких документів:

    • сертифікат про вакцинацію від Covid-19 (електронний у додатку «Дія» або друкований від сімейного лікаря);
    • негативний тест на Covid-19, зроблений за 72 години до події: експрес-тест на визначення антигена коронавірусу або ПЛР-тест;
    • довідка про отримання першої дози вакцини від Covid-19.

    Окрім того, прохід на концерт буде дозволено також як вакцинованим раніше, так і тим, хто пройде вакцинацію просто на місці перед концертом у мобільних пунктах вакцинації.

    Із 18:00 будуть працювати контрольно-пропускні пункти, що знаходитимуться на прилеглих вулицях. Початок концерту о 20:00.

    Щеплення можна буде зробити перед концертом
    Щеплення можна буде зробити перед концертом

    Зазначимо, про безкоштовний концерт «Океан Ельзи» у Львові стало відомо ще на початку вересня, однак тоді не озвучували карантинні правила щодо входу.

    Також МОЗ нагадав, що в Україні дозволено комбінування вакцин Moderna та Pfizer.

    В Україні вакцинували від Covid-19 майже 123 тисячі людей за добу.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.

    Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.

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    Теги: здоров'я Святослав Вакарчук Океан Ельзи українці карантин щеплення вакцинація аналізи концерт коронавірус
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    Вакарчук проведе перший в Україні концерт за правилами «ковідної епохи»