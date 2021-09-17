Вакарчук проведе перший в Україні концерт за правилами «ковідної епохи»

Щеплення можна буде зробити перед концертом

У Львові завтра, 18 вересня, відбудеться безкоштовний концерт гурту «Океан Ельзи». Через збільшення кількості хворих вхід на концерт буде лише з певними карантинними вимогами. Про це повідомляють у пресслужбі гурту.

Концерт проведуть на честь 360-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка. Відбудеться він символічно на площі перед головним корпусом вишу.

Доступ на площу буде дозволено лише за наявності одного з таких документів:

сертифікат про вакцинацію від Covid-19 (електронний у додатку «Дія» або друкований від сімейного лікаря);

негативний тест на Covid-19, зроблений за 72 години до події: експрес-тест на визначення антигена коронавірусу або ПЛР-тест;

довідка про отримання першої дози вакцини від Covid-19.

Окрім того, прохід на концерт буде дозволено також як вакцинованим раніше, так і тим, хто пройде вакцинацію просто на місці перед концертом у мобільних пунктах вакцинації.

Із 18:00 будуть працювати контрольно-пропускні пункти, що знаходитимуться на прилеглих вулицях. Початок концерту о 20:00.

Щеплення можна буде зробити перед концертом

Зазначимо, про безкоштовний концерт «Океан Ельзи» у Львові стало відомо ще на початку вересня, однак тоді не озвучували карантинні правила щодо входу.

Також МОЗ нагадав, що в Україні дозволено комбінування вакцин Moderna та Pfizer.

В Україні вакцинували від Covid-19 майже 123 тисячі людей за добу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.

Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.

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