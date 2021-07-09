Митники зупинили вивезення з України 260 кг бурштину (фото)

Затримано найбільшу партію бурштину, який намагалися незаконно вивезти з України цього року

Співробітники Київської митниці попередили незаконне вивезення 260 кг бурштину з України до Китаю під виглядом особистих речей. Про це повідомляє пресслужба митниці.

Під час проведення аналітично-пошукових заходів увагу митників привернуло одне експортне відправлення.

Громадянин заявив до відправки в Китай особисті речі. Всього було заявлено до відправки 13 вантажних місць вагою 280 кг і вартістю 500 євро.

Однак 8 липня під час проведення огляду вантажу київські митники виявили, що в усіх тринадцяти картонних коробках, обмотаних стрейчплівкою, знаходяться пакунки з необробленим та обробленим бурштином різного розміру, форми та кольору загальною вагою нетто 260 кг.

Необроблених бурштинових брил було виявлено 254,5 кг, а обробленого бурштину – 5,5 кг.

Таким чином, чоловік не заявив в установленій формі в митній декларації достовірні відомості про товари.

Київськими митниками складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

Це найбільша партія затриманого Київською митницею бурштину, який намагалися незаконно вивезти з України цього року.

Нещодавно українські прикордонники викрили схему незаконного вивезення бурштину з України в ОАЕ і Катар. Українець намагався у двох посилках відправити в Катар і ОАЕ 12 кг бурштину.