Монумент «Батьківщина-мати» прикрасили ЛГБТ-прапором: відео
Дрон з веселковим прапором пролетів центром столиці, після чого ним прикрасили меч монументу «Батьківщина-мати»
У Києві активісти ЛГБТ прикрасили монумент Батьківщина-мати веселковим прапором. Також 21 червня пройшов Марш рівності, який вперше відбувся онлайн.
Про це повідомляє організація KyivPride.
Дрон з веселковим прапором пролетів центром столиці, після чого ним прикрасили меч монументу Батьківщина-мати.
«Батьківщина-мати за рівність для всіх! Великий ЛГБТ+ прапором сьогодні майорить над усім Києвом», — пишуть організатори акції.
Нагадаємо, ЛГБТ-спільнота планувала 21 червня провести у Києві Марш рівності під гаслом «Бути різними добре разом».
Крім цього повідомлялося, що цьогоріч дещо зміниться формат проведення заходів – їх буде ще більше і триватимуть вони не тиждень, а понад місяць.