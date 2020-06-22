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    Монумент «Батьківщина-мати» прикрасили ЛГБТ-прапором: відео

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    Монумент &laquo;Батьківщина-мати&raquo; прикрасили ЛГБТ-прапором - Монумент «Батьківщина-мати» прикрасили ЛГБТ-прапором: відео
    Монумент «Батьківщина-мати» прикрасили ЛГБТ-прапором

    Дрон з веселковим прапором пролетів центром столиці, після чого ним прикрасили меч монументу «Батьківщина-мати»

    У Києві активісти ЛГБТ прикрасили монумент Батьківщина-мати веселковим прапором. Також 21 червня пройшов Марш рівності, який вперше відбувся онлайн.

    Про це повідомляє організація KyivPride.

    Дрон з веселковим прапором пролетів центром столиці, після чого ним прикрасили меч монументу Батьківщина-мати.

    «Батьківщина-мати за рівність для всіх! Великий ЛГБТ+ прапором сьогодні майорить над усім Києвом», — пишуть організатори акції.

    Нагадаємо, ЛГБТ-спільнота планувала 21 червня провести у Києві Марш рівності під гаслом «Бути різними добре разом».

    Крім цього повідомлялося, що цьогоріч дещо зміниться формат проведення заходів – їх буде ще більше і триватимуть вони не тиждень, а понад місяць.

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