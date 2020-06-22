У «Київгазі» прокоментували вибух у житловому будинку



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Компанія наразі не називає конкретних причин вибуху

Причина вибуху у багатоповерхівці буде відома після заключень комісії

Працівники «Київгазу» оперативно перекрили постачання газу до будинку в Дарницькому районі столиці після вибуху, повідомили в компанії 21 червня.

Про це повідомляє пресслужба Укргазу.

«Бригада аварійної служби 104 виїхала негайно. Наші працівники оперативно перекрили постачання газу до будинку», – йдеться в заяві.

Газорозподільна компанія наразі не називає конкретних причин вибуху. Зараз, за даними «Київгазу», на місці працюють рятувальники Державна служба з надзвичайних ситуацій, які розбирають завали.

«Затим на місці працюватиме експертна комісія. Причина цієї надзвичайної ситуації буде відома після заключень комісії», – повідомляють у пресслужбі.

Раніше пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, спілкуючись із журналістами, послався на те, що висновків «Київгазу» щодо причин вибуху наразі немає.

Як відомо, рятувальники знайшли під завалами тіла вже трьох людей, доля ще трьох невідома.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.

До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві стався вибух у багатоповерхівці Дарницького району столиці на вул. Соломії Крушельницької 1/5. У результаті стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів.

Вже близько 11.00 стало відомо, що рятувальники евакуювали з будинку 21 людину, трьох осіб деблокували.

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