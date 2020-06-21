Вибух у Києві. Поліція прийшла з обшуком у газорозподільну компанію



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На місці події працюють більше 500 осіб особового складу та понад 50 одиниць техніки

За фактом події було відкрито кримінальне провадження

Національна поліція України наразі проводить невідкладні обшуки в газорозподільній компанії та всіх комунальних службах, які обслуговували будинок, де стався вибух.

Про це заявив очільник МВС Арсен Аваков, інформує пресслужба МВС у Telegram.

«Арсен Аваков: Поліція проводить обшуки в газорозподільній компанії, яка обслуговувала будинок, де стався вибух», – йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали, що за фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

«Проводиться експертиза стану будівлі на предмет подальшого руйнування. Після отримання експертного висновку ми зможемо дати доступ людям до їх квартир, аби вони взяли з собою найнеобхідніші речі», – сказав Аваков.

За його словами, продовжуються роботи з розбирання завалів. На місці події працюють більше 500 осіб особового складу та понад 50 одиниць техніки.

Як зазначає пресслужба ДСНС, станом на 14.00 комунальники вже вивезли близько 60 тонн будівельних конструкцій.

Рятувальники повідомили, що наразі під завалами знайшли одного загиблого.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.

До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві стався вибух у багатоповерхівці Дарницького району столиці на вул. Соломії Крушельницької 1/5. У результаті стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів.

Вже близько 11.00 стало відомо, що рятувальники евакуювали з будинку 21 людину, трьох осіб деблокували.

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