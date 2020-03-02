Стала відома дата проведення Маршу рівності у Києві



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Марш рівності пройде під гаслом «Бути різними добре разом» Фото: Главком

Цьогоріч дещо зміниться формат проведення заходів – їх буде ще більше і триватимуть вони не тиждень, а понад місяць

ЛГБТ-спільнота 21 червня проведе у Києві Марш рівності під гаслом «Бути різними добре разом».

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці KyivPride.

«Світ давно перестав ділитися на колір шкіри або форму очей, точно так само ми стираємо кордони між сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю й об’єднуємо таких різних, але прекрасних людей довкола єдиної ідеї – вільної та рівноправної України для всіх», - зазначається у повідомленні.

Крім цього повідомляється, що цьогоріч дещо зміниться формат проведення заходів – їх буде ще більше і триватимуть вони не тиждень, а понад місяць – з 17 травня до 21 червня.