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    Стала відома дата проведення Маршу рівності у Києві

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    <p>Марш рівності пройде під гаслом &laquo;Бути різними добре разом&raquo;</p> - Стала відома дата проведення Маршу рівності у Києві

    Марш рівності пройде під гаслом «Бути різними добре разом»

    Фото: Главком

    Цьогоріч дещо зміниться формат проведення заходів – їх буде ще більше і триватимуть вони не тиждень, а понад місяць

    ЛГБТ-спільнота 21 червня проведе у Києві Марш рівності під гаслом «Бути різними добре разом».

    Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці KyivPride.

    «Світ давно перестав ділитися на колір шкіри або форму очей, точно так само ми стираємо кордони між сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю й об’єднуємо таких різних, але прекрасних людей довкола єдиної ідеї – вільної та рівноправної України для всіх», - зазначається у повідомленні.

    Крім цього повідомляється, що цьогоріч дещо зміниться формат проведення заходів – їх буде ще більше і триватимуть вони не тиждень, а понад місяць – з 17 травня до 21 червня.

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