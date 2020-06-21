В Києві група чоловіків з палицями атакувала машину і побила водія (відео)



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Інцидент стався на Воскресенці Скріншот з відео

Після побиття зловмисники втекли

У Дніпровському районі Києва група чоловіків з палицями напала на чоловіка, який сидів у припаркованому автомобілі. Очевидці зняли відповідне відео, передає «Київ Оперативний» в Facebook.

Інцидент стався на Воскресенці. На записі видно, як близько 10 невідомих б’ють палицями автомобіль Chevrolet. Кілька зловмисників відкрили передні двері автомобіля, де сидів водій, і кілька разів ударили його ногами.

Після цього група порушників втекла. Причини конфлікту на даний час не відомі.

Нагадаємо, в ніч з 20 на 21 червня в кафе селища Іршанськ Житомирської області сталася поножовщина, в результаті якої дев’ять людина отримали поранення, один з поранених помер. Після скоєного підозрюваний зник, поліція оголосила в області план «Перехоплення».

Як повідомлялося, в Росії у Норильську сталася масова бійка між уродженцями Азербайджану і Дагестану. Конфлікт виник на побутовому ґрунті.

До слова, 21 червня на перехресті бульвару Лесі Українки та вул. Джона Маккейна сталося зіткнення двох автомобілів Porshe та Lexus. В результаті чого автомобіль Porshe влетів у бетонну огорожу ізраїльського посольства.

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