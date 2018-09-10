Московська церква погрожує директору українського музею прокляттям до сьомого коліна

Московська церква погрожує директору українського музею прокляттям до сьомого колінадокумент
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Директор Національного музею історії України отримала погрози від представника московської церкви
Генеральний директор Національного музею історії України Тетяна Сосновська отримала погрози накликати на себе і своїх нащадків родове прокляття до 7-го покоління, якщо не припинить «розпалювати релігійну ворожнечу» та «принижувати християнську честь і гідність».
Відповідні «попередження» містяться в листі за підписом намісника Десятинного монастиря Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ Московського патріархату архімандрита Гедеона Харона від 5 червня, який Сосновська опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Лист надійшов у відповідь на прохання адміністрації НМІУ від 5 травня ц. р. демонтувати деякі розміщені ченцями на його території об'єкти, на встановлення яких музей не давав дозволу.
Архімандрит заявив, що вказані споруди є необхідними для здійснення релігійних обрядів, а їх демонтаж сприйматиметься вірянами як акт вандалізму.
«Разом з тим віряни Української Православної Церкви (далі – УПЦ) будуть змушені захищати святиню, вживати всіх необхідних засобів щодо недопущення святотатства (руйнування церковного майна),а отже може виникнути великий локальний конфлікт, на міжрелігійному ґрунті у центрі столиці України, який набуде не тільки міжнародного розголосу, але і може завдати негативного іміджу нашій державі та призвести навіть до кровопролиття», - ідеться в листі Гедеона.
На завершення, автор настоятель монастиря називає дії НМІУ «антирелігійною пропагандою» і «переслідуванням монастиря єдиної канонічної православної церкви в Україні».
Як повідомлялося, сьогодні має відбутися останнє засідання Окружного адміністративного суду міста Києва, на якому можуть скасувати свідоцтво про право власності на самопроголошений монастир УПЦ МП коло Національного музею історії України.
Раніше в Мінкульті заявляли що розміщення «каплиці» УПЦ МП на території Національного музею історії України є незаконним, єдиним користувачем земельної ділянки є сам музей.
Нагадаємо, взимку кияни зібрали необхідну кількість голосів під петицією з вимогою знести будівлю церкви Московського патріархату, розташовану біля Десятинної церкви в центрі столиці.
Раніше Шевченківський районний суд арештував архітекторів Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня, яких поліція підозрює у спробі підпалу нелегального «монастиря» Московського патріархату, самовільно збудованого на території Національного музею історії України.
Згодом обох затриманих архітекторів звільнили з-під варти.
Джерело: Історична правда