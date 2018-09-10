Московська церква погрожує директору українського музею прокляттям до сьомого коліна документ



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«Каплиця» УПЦ МП на територія Національного музею історії України

Директор Національного музею історії України отримала погрози від представника московської церкви

Генеральний директор Національного музею історії України Тетяна Сосновська отримала погрози накликати на себе і своїх нащадків родове прокляття до 7-го покоління, якщо не припинить «розпалювати релігійну ворожнечу» та «принижувати християнську честь і гідність».

Відповідні «попередження» містяться в листі за підписом намісника Десятинного монастиря Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ Московського патріархату архімандрита Гедеона Харона від 5 червня, який Сосновська опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Лист надійшов у відповідь на прохання адміністрації НМІУ від 5 травня ц. р. демонтувати деякі розміщені ченцями на його території об'єкти, на встановлення яких музей не давав дозволу.

Архімандрит заявив, що вказані споруди є необхідними для здійснення релігійних обрядів, а їх демонтаж сприйматиметься вірянами як акт вандалізму.

«Разом з тим віряни Української Православної Церкви (далі – УПЦ) будуть змушені захищати святиню, вживати всіх необхідних засобів щодо недопущення святотатства (руйнування церковного майна),а отже може виникнути великий локальний конфлікт, на міжрелігійному ґрунті у центрі столиці України, який набуде не тільки міжнародного розголосу, але і може завдати негативного іміджу нашій державі та призвести навіть до кровопролиття», - ідеться в листі Гедеона.

На завершення, автор настоятель монастиря називає дії НМІУ «антирелігійною пропагандою» і «переслідуванням монастиря єдиної канонічної православної церкви в Україні».





Як повідомлялося, сьогодні має відбутися останнє засідання Окружного адміністративного суду міста Києва, на якому можуть скасувати свідоцтво про право власності на самопроголошений монастир УПЦ МП коло Національного музею історії України.

Раніше в Мінкульті заявляли що розміщення «каплиці» УПЦ МП на території Національного музею історії України є незаконним, єдиним користувачем земельної ділянки є сам музей.

Нагадаємо, взимку кияни зібрали необхідну кількість голосів під петицією з вимогою знести будівлю церкви Московського патріархату, розташовану біля Десятинної церкви в центрі столиці.

Раніше Шевченківський районний суд арештував архітекторів Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня, яких поліція підозрює у спробі підпалу нелегального «монастиря» Московського патріархату, самовільно збудованого на території Національного музею історії України.

Згодом обох затриманих архітекторів звільнили з-під варти.

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Джерело: Історична правда