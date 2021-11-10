В Україну прийдуть зимові «мінуси»: прогноз погоди на 10 листопада

Сьогодні опадів не прогнозують

У середу буде сухо і морозно

Погода в Україні у середу, 10 листопада буде сонячною, але вночі вдарять морози. Вночі у більшості областей температура опуститься до -6ºС. Про це інформує Укргідрометцентр.

На заході синоптики прогнозують від +5ºС до +9ºС вдень, а вночі температура опуститься до -6ºС.

На півночі стовпчик удень до +7ºС вдень, а вночі до -6ºС.

Сонячна, але хмарна погода очікується на півдні України. Тут температура світлої пори доби буде від +5ºС до +8ºС вдень, а вночі до -4ºС.

У центральній частині України буде сонячно: вдень від +4ºС до +7ºС та вночі -2ºС до -6ºС.

На сході теж буде морозно, але без опадів. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від +3ºС до +5ºС, а вночі опуститься від -2ºС до -5ºС.

У Києві удень буде сонячно, без опадів, температура повітря +3…+5, вночі ж очікується мороз до -6.

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