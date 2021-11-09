Вулиця на Березняках буде понад місяць перекрита через ремонт

Під час ремонту рух на вулиці частково обмежено

Дорожники капітально ремонтують вулицю Шумського

На вулиці Юрія Шумського у Дніпровському районі Києва розпочався капітальний ремонт. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Нині дорожники знімають старе асфальтове покриття. Працюють на ділянці між кільцевою розв’язкою на перетині з проспектом П. Тичини і кільцевою розв’язкою на перетині з вул. Березняківською.

До 20 грудня заплановано влаштувати новий нижній шар асфальтового покриття.

Під час робіт рух на вулиці частково обмежено.

«Київавтодор» перепрошує за незручності.

Нагадаємо, до 15 листопада на Наддніпрянському шосе частково обмежено рух транспорту.