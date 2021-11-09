  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Вулиця на Березняках буде понад місяць перекрита через ремонт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час ремонту рух на вулиці частково обмежено - Вулиця на Березняках буде понад місяць перекрита через ремонт

    Під час ремонту рух на вулиці частково обмежено

    фото з відкритих джерел

    Дорожники капітально ремонтують вулицю Шумського

    На вулиці Юрія Шумського у Дніпровському районі Києва розпочався капітальний ремонт. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Нині дорожники знімають старе асфальтове покриття. Працюють на ділянці між кільцевою розв’язкою на перетині з проспектом П. Тичини і кільцевою розв’язкою на перетині з вул. Березняківською.

    До 20 грудня заплановано влаштувати новий нижній шар асфальтового покриття.

    Під час робіт рух на вулиці частково обмежено.

    «Київавтодор» перепрошує за незручності.

    Нагадаємо, до 15 листопада на Наддніпрянському шосе частково обмежено рух транспорту.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор вулиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вулиця на Березняках буде понад місяць перекрита через ремонт