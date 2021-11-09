У середу в Києві вдарять морози

В Україну заходить холодне повітря арктичного походження

У середу, 10 листопада, в Києві очікується суха сонячна погода, але з нічним морозом. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Проте, надходить пора легендарного стереотипу – «сонце світить, та не гріє» – завтра вдень максимально лише +3..+5 градусів», – зазначила вона.

Мороз очікується вже найближчої ночі. «Холодне повітря арктичного походження дмухне в столиці морозом, десь до -3..-6 градусів», – прогнозує Діденко.

В Україну прорвалася арктична повітряна маса

Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами.

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