У середу в Києві вдарять морози
В Україну заходить холодне повітря арктичного походження
У середу, 10 листопада, в Києві очікується суха сонячна погода, але з нічним морозом. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
«Проте, надходить пора легендарного стереотипу – «сонце світить, та не гріє» – завтра вдень максимально лише +3..+5 градусів», – зазначила вона.
Мороз очікується вже найближчої ночі. «Холодне повітря арктичного походження дмухне в столиці морозом, десь до -3..-6 градусів», – прогнозує Діденко.
Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами.