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    У середу в Києві вдарять морози

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    У Києві очікується різке похолодання - У середу в Києві вдарять морози
    У Києві очікується різке похолодання
    фото з відкритих джерел

    В Україну заходить холодне повітря арктичного походження

    У середу, 10 листопада, в Києві очікується суха сонячна погода, але з нічним морозом. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «Проте, надходить пора легендарного стереотипу – «сонце світить, та не гріє» – завтра вдень максимально лише +3..+5 градусів», – зазначила вона.

    Мороз очікується вже найближчої ночі. «Холодне повітря арктичного походження дмухне в столиці морозом, десь до -3..-6 градусів», – прогнозує Діденко.

    В Україну прорвалася арктична повітряна маса
    В Україну прорвалася арктична повітряна маса

    Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами.

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    Теги: прогноз погоди Київ повітря Наталка Діденко
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    У середу в Києві вдарять морози